48% оштрафованных за мусор на улицах Тбилиси — иностранцы

30.09.2017 13:20 Более 2,5 тысяч штрафов было оформлено в Тбилиси за загрязнение окружающей среды за полгода. Об этом сообщает «Первый канал» ОВГ со ссылкой службу надзора «Тбилсервис групп».



Сотрудники новой службы, созданной при мэрии Тбилиси, 20 апреля начали штрафовать физических и юридических лиц за разбрасывание бытового мусора и других отходов.

За шесть месяцев работы инспекторы-пешеходы оштрафовали 2 449 физических и 69 юридических лиц. Примечательно, что среди оштрафованных за выброс мусора в неположенном месте 1 199 иностранцев.



Общая сумма штрафов превысила 250 тысяч лари (более 100 тысяч долларов).



Напомним, за брошенный окурок, шелуху семечек, фантики и другие отходы, вес которых не превышает 2 килограмма, в отношении нарушителя применятся минимальная санкция в виде штрафа в 80 лари (32 доллара). Если речь идет о небольшом количестве строительного мусора, то сумма штрафа составит 100 лари (40 долларов).



Максимальный штраф за загрязнение окружающей среды составляет 1000 лари (400 долларов). Подробнее о санкциях здесь.



Инспекторы штрафуют не только жителей Тбилиси, но и туристов, нарушивших чистоту. Сотрудники службы располагают фото и видео камерами и документируют все нарушения.



"Новости-Грузия"











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