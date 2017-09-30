Матч звезд мирового футбола в Тбилиси собрал 163 тыс долларов

30.09.2017 13:23 Более 403 тысяч лари (163,1 тысячи долларов) удалось собрать на восстановление пострадавшего от пожара Боржомского леса по результатам товарищеского матча звезд мирового футбола.



Встреча сборных ветеранов «GFF XI» и «WORLD XI» прошла вечером 29 сентября на тбилисском стадионе «Динамо арена». Матч завершился со счетом 6:5 в пользу команды «WORLD XI».



В состав сборной мира вошли:



вратарь Себастьян Фрей (Дида), защитники Паоло Мальдини, Мауро Тассотти, Массимо Оддо, Венсан Кандела, Дарио Шимич, Пьетро Верховод, Энрико Аннони, Мичел Сальгадо, Хавьер Дзанетти, полузащитники Ибраим Ба, Массимо Амброзини, Дино Баджо, Луиджи ди Бьяджо, Марек Янкуловски, Анджело ди Ливио, Бенито Карбоне, а также нападающие Ривалдо, Лука Тони, Франческо Тотти и Марко Дельвекки.



В состав сборной «GFF XI» вошли:



вратари Кристиан Аббьяти и Себастьяно Росси, защитники Иван Кордоба, Кафу, Джузеппе Фавалли, Алессандро Костакурта, Каха Каладзе, Зураб Хизанишвили, Александр Амисулашвили, Кахабер Цхададзе, полузащитники Звонимир Бобан, Александр Иашвили, Георгий Кинкладзе, Леван Кобиашвили, Гоча Джамараули, Георгий Деметрадзе и Леван Цкитишвили, а также нападающие Андрей Шевченко, Эрнан Креспо, Кевин Кураньи и Михаил Кавелашвили.



Звезды футбола были приглашены в Тбилиси для участия в благотворительном матче Федерацией футбола Грузии (ФФГ). Стоимость билетов на матч звезд составляла 5, 10, 15 и 25 лари.



Матч звезд футбола состоялся менее чем за месяц до выборов в местные органы власти в Грузии. Большинство участников встречи являются друзьями бывшего вице-премьера правительства Грузии Кахи Каладзе, который до 2012 года выступал за итальянский клуб «Милан». Каладзе, который баллотируется на пост мэра Тбилиси от правящей партии «Грузинская мечта», также принимал участие в благотворительном матче.



Так, 18 футболистов, приехавших в Тбилиси, в разные годы выступали за «Милан». Еще 12 большую часть карьеры провели в чемпионате Италии. Только двое спортсменов из тех, что вышли накануне на поле, не имеют никакого отношения к итальянской «Серии А».



За несколько дней до матча неправительственные организации «Международное общество справедливых выборов и демократии» (ISFED), а также «Ассоциация молодых юристов Грузии» заявили, что участие Каладзе во встрече станет нарушением избирательного законодательства.



Правозащитники считают, что благотворительный матч можно рассматривать как предвыборную агитацию с участием иностранных граждан. Они отмечают, что любые активности и публичные действия звезд футбола в Грузии выгодны кандидату в мэры столицы от правящей партии.



Кроме того, в НПО заявляют, что факт матча попадает под категорию «незаконное пожертвование», поскольку Федерация футбола Грузии является некоммерческой организацией.



Несмотря на доводы авторитетных неправительственных организаций, Каладзе решил выйти на поле вместе с бывшими коллегами из «Милана» и другими звездами футбола.















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