Омбудсмен: Дискриминация по возрастному принципу — серьезная проблема Грузии

01.10.2017 12:36 Народный защитник Грузии Уча Нануашвили распространил специальное заявление в связи с Международным днем пожилых людей. Омбудсмен отмечает, что сегодня в стране сохраняется множество проблем с точки зрения защиты прав пожилых людей остается.



Международный день пожилых людей (International Day of Older Persons) отмечается с 1991 года в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Традиционно в этот день проходят различные фестивали в защиту прав пожилых людей, а также форумы, конгрессы и благотворительные акции.



«Большинство людей в возрасте не имеют доступа к адекватному жилью, социальным сервисам и механизмам защиты, из-за чего они находятся под угрозой нищеты, бездомности и изоляции», — говорится в заявлении.

Народный защитник отмечает, что факты насилия в отношении пожилых людей в Грузии часто игнорируются. Одновременно в стране все чаще приходится сталкиваться со случаями эйджизма — дискриминацией по возрасту.



В заявлении говорится, что об отсутствии сервисов альтернативной заботы, целевых программ и проблемах, связанных с социальным обеспечением пожилых людей на местном уровне.



Народный защитник призывал правительство Грузии утвердить «Концепцию государственной политики по вопросам старения населения» с тем, чтобы обеспечить защиту прав пожилых людей и их вовлечение во всевозможные государственные программы.



Согласно официальным данным Национальной службы статистики Грузии на 1 января 2017 года из более 3,7 миллионов человек, проживающих в стране, людей старше 60 лет было 220,2 тысяч.















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