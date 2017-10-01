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Омбудсмен: Дискриминация по возрастному принципу — серьезная проблема Грузии


01.10.2017   12:36
Народный защитник Грузии Уча Нануашвили распространил специальное заявление в связи с Международным днем пожилых людей. Омбудсмен отмечает, что сегодня в стране сохраняется множество проблем с точки зрения защиты прав пожилых людей остается.

Международный день пожилых людей (International Day of Older Persons) отмечается с 1991 года в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Традиционно в этот день проходят различные фестивали в защиту прав пожилых людей, а также форумы, конгрессы и благотворительные акции.

«Большинство людей в возрасте не имеют доступа к адекватному жилью, социальным сервисам и механизмам защиты, из-за чего они находятся под угрозой нищеты, бездомности и изоляции», — говорится в заявлении.
Народный защитник отмечает, что факты насилия в отношении пожилых людей в Грузии часто игнорируются. Одновременно в стране все чаще приходится сталкиваться со случаями эйджизма — дискриминацией по возрасту.

В заявлении говорится, что об отсутствии сервисов альтернативной заботы, целевых программ и проблемах, связанных с социальным обеспечением пожилых людей на местном уровне.

Народный защитник призывал правительство Грузии утвердить «Концепцию государственной политики по вопросам старения населения» с тем, чтобы обеспечить защиту прав пожилых людей и их вовлечение во всевозможные государственные программы.

Согласно официальным данным Национальной службы статистики Грузии на 1 января 2017 года из более 3,7 миллионов человек, проживающих в стране, людей старше 60 лет было 220,2 тысяч.






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