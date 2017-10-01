Патриарх объявил субботу днем единства и поддержки

01.10.2017 17:10 Каталикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II объявил субботу днем единства и поддержки.



Илия II обратился к прихожанам, собравшимся в кафедральном соборе Пресвятой Троицы, чтобы в этот день с 10:00 до 15:00 они делали все для помощи нуждающимся и добро для страны.



«Мы должны думать о том, что должны сделать, чтобы в Грузии царил мир. Мы не должны поступать так, чтобы между людьми существовал конфликт. Между людьми должен быть мир. Слава Господу, за то, что дает нам силу, благодать, исцеляющую немощных и заполняющую недостаток. У нас был разговор о том, что нам недостает единства, недостает поддержки друг другу. Мы решили, что таким днем будет четверг, но есть изменение, поскольку четверг - рабочий день, и мы не должны отрывать людей от работы. Поэтому перенесли на субботу. В этот день начнем собираться в 10:00, в 12:00 состоится благодарственный молебен, затем поддержка, беседы и деятельность между людьми - до 15:00. Т.е. с 10.00 до 15.00 мы должны сделать все, чтобы помочь нуждающемуся, и сделать добро для страны», - сказал Илия II.















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