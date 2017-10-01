В Тбилиси пройдут две уникальные выставки в рамках проекта «Check in Georgia»

01.10.2017 21:25 В рамках проекта «Check in Georgia» с 5 октября до 29 ноября включительно в столице Грузии пройдут две уникальные выставки, объединенные названием – «Универсальные ценности : Боттичелли – красота, Караваджо – свет».



Выставка пройдет в Национальной галерее имени Д. Шеварднадзе. По информации пресс-службы Министерства экономики, выставка «Venus pudica» осуществлена при сотрудничестве с Королевскими музеями Турина и культурной ассоциацией «Метаморфозы».



«Будет выставлена хранящаяся в туринской галерее Сабауда «Венера», созданная великолепным представителем эпохи Ренессанса, гениальным художником Сандро Боттичелли. Выставка «Opera omnia» объединяет цифровые репродукции высокого разрешения и реального размера 40 шедевров мастера светотени Караваджо», - сообщают в министерстве.



В связи с открытием выставки завтра, 2 октября, в 11:00 в аудитории Национального музея Грузии запланирована совместная пресс-конференция министра культуры и охраны памятников, главы департамента развития бренда страны Минэкономики, директора Национального музея и посла Италии в Грузии.















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