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В Тбилиси пройдут две уникальные выставки в рамках проекта «Check in Georgia»
01.10.2017 21:25
В рамках проекта «Check in Georgia» с 5 октября до 29 ноября включительно в столице Грузии пройдут две уникальные выставки, объединенные названием – «Универсальные ценности : Боттичелли – красота, Караваджо – свет».
Выставка пройдет в Национальной галерее имени Д. Шеварднадзе. По информации пресс-службы Министерства экономики, выставка «Venus pudica» осуществлена при сотрудничестве с Королевскими музеями Турина и культурной ассоциацией «Метаморфозы».
«Будет выставлена хранящаяся в туринской галерее Сабауда «Венера», созданная великолепным представителем эпохи Ренессанса, гениальным художником Сандро Боттичелли. Выставка «Opera omnia» объединяет цифровые репродукции высокого разрешения и реального размера 40 шедевров мастера светотени Караваджо», - сообщают в министерстве.
В связи с открытием выставки завтра, 2 октября, в 11:00 в аудитории Национального музея Грузии запланирована совместная пресс-конференция министра культуры и охраны памятников, главы департамента развития бренда страны Минэкономики, директора Национального музея и посла Италии в Грузии.
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