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НККГ приостановила авторизацию нескольким вещателям
02.10.2017 18:40
Решением Национальной комиссии коммуникаций Грузии авторизация в сфере электронных коммуникаций приостановлена ООО "Спутник XXi", ООО GNN, ООО "TV 4000".
Соответственно закону "Об электронных коммуникациях", комиссия имеет полномочие приостановить юридическому лицу авторизацию деятельности в сфере электронных коммуникаций, если лицо более года совместно: а) не осуществляет авторизированную деятельность; б) не представит комиссии расчеты стоимости регулирования, или представит нулевые расчеты; В) не платит стоимость регулирования.
Согласно ведомственному реестру комиссии, и формированию статистических расчетов, представленных в комиссию каждым юридическим лицом, в течение прошлого одного года компании не осуществляли авторизированную деятельность, что стало основанием для приостановления авторизации.
Согласно закону, в случае возобновления деятельности, компании полномочны, вновь обратиться к комиссии с заявлением о восстановлении авторизации.
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