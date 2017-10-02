Грузия нуждается в системной реформе для искоренения фактов нечеловеческого обращения с заключенными - НПО

02.10.2017 18:49 Грузия нуждается в системной реформе для искоренения фактов нечеловеческого и унизительного обращения с заключенными, несмотря на прогресс, достигнутый за последние пять лет. Об этом говорится в исследовании, проведенном НПО «Фонд Открытое общество – Грузия».



В октябре этого года исполнилось пять лет «тюремному скандалу», который начался с распространения видео-кадров нечеловеческого обращения с заключенными в Глданской тюрьме. Незадолго до выборов в парламент два телеканала показали кадры избиений и изнасилований заключенных в нескольких тюрьмах. Начались акции протеста, после чего власти признали, что пытки заключенных в тюрьмах носили системный характер.



«Тюремный скандал» сыграл ключевую роль в окончательном исходе выборов. Выборы 2012 года завершились поражением партии экс-президента Грузии Михеила Саакашвили «Единое национальное движение» и приходом к власти коалиции миллиардера Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта».



По делу о пытках заключенных к этому времени к ответственности привлекли 70 сотрудников грузинских тюрем, из которых 42 уже приговорили к различным срокам заключения.



«Со дня распространения кадров пыток в тюрьмах прошло пять лет. Исследование отражает тот прогресс, которого достигла Грузия как с законодательной, так и с практической точек зрения. Несмотря на успехи, достигнутые в нескольких направлениях, надлежащие системные реформы так и не были осуществлены», — говорится в тексте исследования Фонда.



По мнению исследователей «Фонда открытое общество — Грузия», в стране должны быть созданы специальные ведомства, занимающиеся выявлением и превенцией фактов ненадлежащего и нечеловеческого обращения с заключенными.



В качестве примера неправительственный сектор предлагает властям страны создать независимый от всех силовых ведомств следственный орган, который займется расследованием возможных случаев жестокого обращения с заключенными.



«Фонд открытое общество – Грузия» предлагает упразднить помещение заключенных на долгий период в одиночные тюремные камеры и запретить сотрудникам администрации тюрем присутствовать при медицинском обследовании заключенного.



В случае обнаружения фактов ненадлежащего обращения с заключенным, врач должен обязан напрямую обратиться к следственным органам и сообщить о случившемся.



НПО также предлагает увеличить права пострадавших и дать им возможность обжаловать прекращение расследования, решение о начале или прекращении уголовного преследования вне зависимости от квалификации дела.



Исследователи также призывают власти Грузии изменить правило видео наблюдения за заключенными во время свиданий со знакомыми и членами семьи.



"Новости-Грузия"











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