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«Центр прав человека» представит результаты исследования нового порядка допроса свидетеля


02.10.2017   22:24
«Центр прав человека» завтра проведет презентацию исследования нового порядка допроса свидетеля. Как сообщают в организации, они завершили годичный проект – «Исследование нового порядка допроса свидетеля в Грузии», который касается вопроса осуществления на практике нового порядка допроса свидетеля, который вступил в силу 20 февраля 2016 года.

«Исследователи «Центра прав человека» путем опроса получили полезную информацию от адвокатов, прокуроров, судей, неправительственных организаций-членов коалиции «За независимое и прозрачное правосудие» и других акторов, обладающих опытом работы по уголовным делам.

Проект также предполагал бесплатную юридическую помощь.

Проект «Исследование нового порядка допроса свидетеля в Грузии», был осуществлен «Центром прав человека» при финансовой поддержке фонда «Открытое общество – Грузия».






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