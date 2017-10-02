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«Центр прав человека» представит результаты исследования нового порядка допроса свидетеля
02.10.2017 22:24
«Центр прав человека» завтра проведет презентацию исследования нового порядка допроса свидетеля. Как сообщают в организации, они завершили годичный проект – «Исследование нового порядка допроса свидетеля в Грузии», который касается вопроса осуществления на практике нового порядка допроса свидетеля, который вступил в силу 20 февраля 2016 года.
«Исследователи «Центра прав человека» путем опроса получили полезную информацию от адвокатов, прокуроров, судей, неправительственных организаций-членов коалиции «За независимое и прозрачное правосудие» и других акторов, обладающих опытом работы по уголовным делам.
Проект также предполагал бесплатную юридическую помощь.
Проект «Исследование нового порядка допроса свидетеля в Грузии», был осуществлен «Центром прав человека» при финансовой поддержке фонда «Открытое общество – Грузия».
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