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Протоиерей Георгий Мамаладзе находится под особым контролем врачей - адвокат


03.10.2017   15:04
Осужденный по т.н. «делу о цианиде» протоиерей Георгий Мамаладзе находится под особым контролем врачей, - об этом заявил адвокат протоиерея Михаил Рамишвили.

Он также отметил, что после того, как протоиерей прекратил принимать еду и медикаменты, состояние его здоровья ухудшилось.

«У него упало содержание сахара и с медицинской точки зрения он под большим контролем, так как он был прооперирован. Эмоциональное состояние, неупотребление пищи и медикаментов очень плохо влияют на здоровье отца Георгия. На данный момент исследуются анализы. Здоровье и жизнь этого человека разрушают», - заявил Рамишвили.

По словам адвоката, поскольку протоиерей находится под особым наблюдением врачей, медицинский персонал должен решать, следует ли отца Георгия Мамаладзе перевести в гражданскую больницу.

Прокуратура обвиняет протоиерея Георгий Мамаладзе в подготовке убийства Шорены Тетруашвили. 5 сентября суд признал протоиерея виновным, и осудил на 9 лет лишения свободы.






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