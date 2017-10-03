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Задержанные вчера на акции у мэрии освобождены из зала суда


03.10.2017   18:15
Лица, задержанные на акции «ЕНД», освобождены из зала суда Судебный процесс лиц, задержанных в ходе вчерашней акции «Национального движения» у тбилисской мэрии, отложен на 17 октября.

Причиной переноса заседания стало постановление судьи. По решению судьи Нино Чалидзе, мэрии переслано постановление суда о том, чтобы суду были предоставлены записи камер видео-наблюдения, отображающие акцию.

Данные записи должны быть представлены мэрией в течение 5 дней после вручения постановления.
Кроме того, судья обратилась к правоохранителям, участвовавшим в задержании упомянутых лиц, по поводу того, имелись ли у них видеозаписи задержания. Правоохранители в связи с этим пояснили, что во время акции шел дождь, на них были плащи-дождевики, и они не смогли бы осуществить запись посредством наплечной камеры.

Затем все задержанные были освобождены из зала суда.

Вчера на проведенной у мэрии Тбилиси акции сторонников «Национального движения» были задержаны 6 лиц. По информации Министерства внутренних дел, 6 человек задержаны за действия, предполагаемые 166 и 173 статьями Кодекса об административных правонарушениях Грузии.







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