Объявлен конкурс на новое здание Общественного вещателя Грузии (+видео)

04.10.2017 12:39



Новое здание телекомпании должно быть построена рядом с ныне существующим. Ранее распространялась информация, что строительство нового здание и высвобождение существующего нужно миллиардеру Бидзине Иванишвили для строительства на его месте гостиницы.



1. Проект компании "Тбилгорпроект"





2. Проект "Арстудио"





3. Проект компании BWC





В связи с тем, что пока объявлен лишь тендер на архитектурный проект здания, не известно, во сколько может обойтись государство его осуществление. Предполагается, что весь процесс строительства и переоснащения жителям страны может обойтись не менее 20-30 млн лари.



Бюджет ОВГ на 2018 год, согласно проекту бюджета, составит 52 млн лари.



Согласно данным компании TVMR, которая измеряет рейтинги телекомпаний в Грузии, рейтинг ОВГ составляет 4,12%.



Общественный вещатель Грузии объявил тендер стоимостью в 1 миллион лари на приобретение проекта нового здания. Участие в тендере приняли три компании. Победитель будет выявлен посредством онлайн-опроса , в котором могут принять участие все желающие. Участвовать в вопросе могут и пользователи Фейсбук.Новое здание телекомпании должно быть построена рядом с ныне существующим. Ранее распространялась информация, что строительство нового здание и высвобождение существующего нужно миллиардеру Бидзине Иванишвили для строительства на его месте гостиницы.1. Проект компании "Тбилгорпроект"2. Проект "Арстудио"3. Проект компании BWCВ связи с тем, что пока объявлен лишь тендер на архитектурный проект здания, не известно, во сколько может обойтись государство его осуществление. Предполагается, что весь процесс строительства и переоснащения жителям страны может обойтись не менее 20-30 млн лари.Бюджет ОВГ на 2018 год, согласно проекту бюджета, составит 52 млн лари.Согласно данным компании TVMR, которая измеряет рейтинги телекомпаний в Грузии, рейтинг ОВГ составляет 4,12%.











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

