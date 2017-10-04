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Объявлен конкурс на новое здание Общественного вещателя Грузии (+видео)


04.10.2017   12:39
Общественный вещатель Грузии объявил тендер стоимостью в 1 миллион лари на приобретение проекта нового здания. Участие в тендере приняли три компании. Победитель будет выявлен посредством онлайн-опроса, в котором могут принять участие все желающие. Участвовать в вопросе могут и пользователи Фейсбук.

Новое здание телекомпании должно быть построена рядом с ныне существующим. Ранее распространялась информация, что строительство нового здание и высвобождение существующего нужно миллиардеру Бидзине Иванишвили для строительства на его месте гостиницы.

1. Проект компании "Тбилгорпроект"


2. Проект "Арстудио"


3. Проект компании BWC


В связи с тем, что пока объявлен лишь тендер на архитектурный проект здания, не известно, во сколько может обойтись государство его осуществление. Предполагается, что весь процесс строительства и переоснащения жителям страны может обойтись не менее 20-30 млн лари.

Бюджет ОВГ на 2018 год, согласно проекту бюджета, составит 52 млн лари.

Согласно данным компании TVMR, которая измеряет рейтинги телекомпаний в Грузии, рейтинг ОВГ составляет 4,12%.






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