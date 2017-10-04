В тбилисской школе начали раздавать яблоки

04.10.2017 13:08 Минобразования Грузии начало раздавать яблоки ученикам тбилисских школ, сообщает Первый канал ОВГ.



Первыми фрукты получили ученики Первой экспериментальной государственной гимназии, а затем и дети из девяти других столичных школ, попавших в ведомственную программу. В целом яблоки получили 2 тысячи 200 учеников.



Инициатива школьникам понравилась, однако некоторые признались, что рассчитывали на большее.



«Я больше люблю красные яблоки, а это было немного кислым», — сказал журналистам семиклассник из Первой экспериментальной гимназии.



«Я был рад яблокам, но, если вы решите принести вишни, будет еще лучше», — поделился пятиклассник из той же школы.



Дети будут получать бесплатные фрукты раз в неделю. Министр образования Грузии Александр Джеджелава ранее сообщил, что сначала инициатива коснется школ Тбилиси, а затем распространится и на регионы.



Яблоки в столичные школы поставляет компания KEPKA – единственный претендент, участвовавший в электронном тендере, который объявило Минобразования для закупки фруктов.



Компания предоставит десяти столичным школам 260 тысяч яблок стоимостью 69,9 тысяч лари (28,3 тысяч долларов). Таким образом, Минобразования заплатит KEPKA за каждое яблоко 26,9 тетри (более 10 центов).



Компания поставляет в школы яблоки трех сортов: «Семеренко», «Голден» и «Гренни Смит». Согласно условиям тендера, поставляемые школьникам фрукты должны быть высшего качества, а их форма и цвет должны соответствовать критериям сорта. Вес каждого яблока должен составлять не менее 150 гр.

Школы, которые попали в программу раздачи яблок: тбилисские государственные школы №161, №173, №147, №180, №115, №166, №182, а также Первая экспериментальная государственная школа, государственная школа № 51 имени Галактиона Табидзе и Тбилисская классическая гимназия.



Кампания по раздаче яблок является частью масштабного проекта «Правила здоровой жизни», реализуемого министерством образования. Ведомство всерьез озабочено стандартами школьного питания и начало работу по обеспечению столовых здоровыми продуктами в мае текущего года. С этой целью Минобразования проводит консультации с министерством сельского хозяйства и министерством здравоохранения.



С сентября в буфетах грузинских школ запретили продавать шоколадки, снэки, газировки и другие продукты, которые по мнению экспертов, вредят здоровью подростков.















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