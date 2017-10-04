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Регби: Англия готова поддержать Грузию, но только в случае победы над Италией
04.10.2017 18:49
«Мир меняется, угодить болельщикам всё сложнее, поэтому мы должны держать разум открытым в отношении возможного расширения», - сказал новый исполнительный директор Английского регбийного Союза (RFU) Стивен Браун.
По словам руководителя RFU, родоначальники регби готовы поддержать открытие дверей Кубка Шести Наций для Грузии, но только в случае победы «Лелос» над Италией в тест-матче следующей осенью.
rugger.info
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