Регби: Англия готова поддержать Грузию, но только в случае победы над Италией

04.10.2017 18:49 «Мир меняется, угодить болельщикам всё сложнее, поэтому мы должны держать разум открытым в отношении возможного расширения», - сказал новый исполнительный директор Английского регбийного Союза (RFU) Стивен Браун.



По словам руководителя RFU, родоначальники регби готовы поддержать открытие дверей Кубка Шести Наций для Грузии, но только в случае победы «Лелос» над Италией в тест-матче следующей осенью.



rugger.info











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