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В больнице скончался выстреливший в себя чиновник МВД Грузии


05.10.2017   12:30
В Республиканской больнице Тбилиси скончался один из руководителей Агентства обслуживания МВД Грузии Зураб Такидзе, который 25 сентября был обнаружен соседями в подъезде собственного дома с тяжелым огнестрельным ранением. Эту информацию корр. «Новости-Грузия» подтвердили в пресс-службе МВД Грузии.

Состояние Такидзе во время обнаружения было настолько тяжелым, что прибывшие на место полицейские решили, что он умер. Однако затем медики установили, что он жив и госпитализировали.

В бессознательном состоянии Такидзе был доставлен в клиниику и подключен к аппарату искусственного дыхания. Сегодня стало известно, что медикам не удалось спасти его жизнь.

Уголовное дело было возбуждено по статье «доведение до самоубийства». В МВД также заявили, что на их сотрудника никто не нападал и это был суицид.

Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/skonchalsya-pokonchivshij-s-soboj-chinovnik-mvd-gruzii/#t20c






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