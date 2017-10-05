В больнице скончался выстреливший в себя чиновник МВД Грузии

05.10.2017 12:30 В Республиканской больнице Тбилиси скончался один из руководителей Агентства обслуживания МВД Грузии Зураб Такидзе, который 25 сентября был обнаружен соседями в подъезде собственного дома с тяжелым огнестрельным ранением. Эту информацию корр. «Новости-Грузия» подтвердили в пресс-службе МВД Грузии.



Состояние Такидзе во время обнаружения было настолько тяжелым, что прибывшие на место полицейские решили, что он умер. Однако затем медики установили, что он жив и госпитализировали.



В бессознательном состоянии Такидзе был доставлен в клиниику и подключен к аппарату искусственного дыхания. Сегодня стало известно, что медикам не удалось спасти его жизнь.



Уголовное дело было возбуждено по статье «доведение до самоубийства». В МВД также заявили, что на их сотрудника никто не нападал и это был суицид.



Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/skonchalsya-pokonchivshij-s-soboj-chinovnik-mvd-gruzii/#t20c















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