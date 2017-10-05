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В Грузии поддерживают идею введения гендерных квот на выборах
05.10.2017 13:06
В Грузии наблюдается патриархальное отношение к вопросу участия женщин в политике, однако количество женщин в политике увеличилось, считают представительницы «Европейской Грузии» и Республиканской партии. Притеснение по гендерному признаку в грузинской политике отсутствует, речь идет об обычной конкуренции, заявили мужчины-политики из ЕНД и «Грузинской мечты».
Вопрос участия женщин в политике и их активизации был поднят на публичных дебатах «Гендерная политика на выборах самоуправления», участники которых пришли к выводу о необходимости закрепления в законодательстве гендерной квоты для женщин в партийных списках во время выборов. В глобальном индексе гендерного равенства за 2016 год по вопросу участия женщин в политике Грузия находится на 114-м месте из 144 стран.
На выборах в органы местного самоуправления по пропорциональной системе, которые назначены на 21 октября, баллотируются 8436 мужчин (63,12%) и 4929 женщин (36,88%). В качестве кандидатов в мажоритарные депутаты выдвинуты 4112 мужчин (83,70%) и 801 женщина (16,30%) от партий и блоков, тогда как инициативными группами выдвинуты 214 мужчин (92,64%) и 17 женщин (7,36%).
Женщины выдвинуты кандидатами в мэры Тбилиси, Батуми, Поти и Рустави. В общей сложности выдвигается 11 женщин (21,15%) и 41 мужчина (78,85%). В регионах в мэры 59 муниципалитетов самоуправления баллотируются 299 мужчин (88,46%) и 39 женщин (11,54%).
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