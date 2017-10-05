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В Германии нашли скончавшимся грузинского студента
05.10.2017 15:48
В Германии обнаружили скончавшимся грузинского студента. Кутаисский студент скончался 2 октября. Информацию об этом распространило агентство ipn.
19-летний Бахва Имедадзе уехал в Германию с учебным курсом. До поездки он был студентом аграрного факультета университета имени Церетели, но из-за обменного учебного курса статус студента был приостановлен.
"Факт действительно произошел, но по какой причине, не знаем. Он был нашим студентом, но из-за программы по обмену он приостановил свой статус студента, и уехал. Мы выражаем соболезнование из-за случившегося" – заявил проректор университета имени Церетели Шалва Киртадзе.
Причина кончины грузинского студента пока неизвестна.
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