В Германии нашли скончавшимся грузинского студента

05.10.2017 15:48 В Германии обнаружили скончавшимся грузинского студента. Кутаисский студент скончался 2 октября. Информацию об этом распространило агентство ipn.



19-летний Бахва Имедадзе уехал в Германию с учебным курсом. До поездки он был студентом аграрного факультета университета имени Церетели, но из-за обменного учебного курса статус студента был приостановлен.



"Факт действительно произошел, но по какой причине, не знаем. Он был нашим студентом, но из-за программы по обмену он приостановил свой статус студента, и уехал. Мы выражаем соболезнование из-за случившегося" – заявил проректор университета имени Церетели Шалва Киртадзе.



Причина кончины грузинского студента пока неизвестна.

















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