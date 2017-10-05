Убийство 13-летней давности в Тбилиси: обвиняемый оправдан дважды

05.10.2017 17:11 Тбилисский апелляционный суд оставил в силе оправдательный приговор городского суда в отношении Аслана Бежанидзе, обвиненного в убийстве Давида Отхмезури.



Речь идет об убийстве, совершенном в 2004 году в Тбилиси на улице Пекина. О раскрытии дела и задержании обвиняемого прокуратура сообщила в марте 2016 года. Однако в декабре того же года Тбилисский городской суд оправдал обвиняемого Бежанидзе и выпустил его на свободу.



Прокуратура утверждает, что причиной убийства Отхмезури стала словесная перепалка, возникшая между Отхмезури и Бежанидзе из-за мобильного телефона. Спор перерос в поножовщину. Бежанидзе ранил Отхмезури ножом и скрылся. Отхмезури после инцидента скончался в больниц.



Следствие по данному факту началось еще в 2004 году. Несмотря на то, что убийство произошло в многолюдном месте, правоохранители не смогли раскрыть инцидент по горячим следам. Уголовное дело было возбуждено по статье «умышленное убийство», что карается лишением свободы сроком от семи до 15 лет.



По данным СМИ, убитый Давид Отхмезури является внуком Марики Лорткипанидзе, которая известна широкой общественности как выдающийся историк.



"Новости-Грузия"











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