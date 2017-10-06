Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Нобелевский комитет сегодня назовет лауреата премии мира


06.10.2017   11:26
Нобелевский комитет сегодня назовет лауреата премии мира. По традиции, полный список кандидатов держится в строгом секрете. В этом году на премию мира номинированы 318 кандидатов, в том числе 103 организации.

Глава норвежского Института исследования проблем мира Хенрик Урдаль считает весьма вероятным, что в этом году премия мира будет присуждена за разработку Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана. Его мнение разделяет специалист по истории премии мира Асле Свеен. Они полагают, что за иранскую ядерную сделку премией могут быть отмечены глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и экс-госсекретарь США Джон Керри.

Среди фаворитов этого года норвежские эксперты называют также Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, которому премия мира присуждалась в 1954 и 1981 годах, Экономическое сообщество стран Западной Африки; основательницу российского правозащитного центра «Мемориал» Светлану Ганнушкину и российскую «Новую газету»; блоггера из Саудовской Аравии Раифа Бадави и бывшего главного редактора турецкой газеты Cumhuriyet Джана Дюндара.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Forbes считает, что стратегия туризма в Грузии оправдала себя
10 самых дорогостоящих и уникальных грузинских вин
Прокачка азербайджанской нефти по БТД в январе-сентябре сократилась на 8%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
МИД Грузии задействовал дипканалы в связи с посещением сирийской делегацией Абхазии
Верховный совет Абхазии осуждает визит сирийской делегации в оккупированный регион Грузии
Прив(лечение), или почему абхазская политика Грузии не работает
«Резонанси»: В Грузии опасаются возможного признания Абхазии Сирией
В Тбилиси оценивают визит сирийской делегации в Абхазию как продолжение провокационной политики России
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Постанджян: Всеармянское восстание реально
Опрос: Около 59% граждан Армении связывают свое будущее с Евросоюзом
Саргсян: Россия взвалилась нам на спину
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна