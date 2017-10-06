Нобелевский комитет сегодня назовет лауреата премии мира

06.10.2017 11:26 Нобелевский комитет сегодня назовет лауреата премии мира. По традиции, полный список кандидатов держится в строгом секрете. В этом году на премию мира номинированы 318 кандидатов, в том числе 103 организации.



Глава норвежского Института исследования проблем мира Хенрик Урдаль считает весьма вероятным, что в этом году премия мира будет присуждена за разработку Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана. Его мнение разделяет специалист по истории премии мира Асле Свеен. Они полагают, что за иранскую ядерную сделку премией могут быть отмечены глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и экс-госсекретарь США Джон Керри.



Среди фаворитов этого года норвежские эксперты называют также Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, которому премия мира присуждалась в 1954 и 1981 годах, Экономическое сообщество стран Западной Африки; основательницу российского правозащитного центра «Мемориал» Светлану Ганнушкину и российскую «Новую газету»; блоггера из Саудовской Аравии Раифа Бадави и бывшего главного редактора турецкой газеты Cumhuriyet Джана Дюндара.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

