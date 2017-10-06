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Европейские эксперты помогают грузинским кинематографам перейти на цифровой формат


06.10.2017   12:59
9-13 октября эксперты из Эстонии и Польши посетят Грузию с тем, чтобы поделиться наилучшими практиками перехода кинематографа на цифровой формат и механизмов распространения киноматериала в ЕС.

Экспертную миссию организовывает Инструмент Технической Помощи и Информационного Обмена Европейской комиссии (TAIEX) в сотрудничестве с Государственным кинематографическим центром Грузии.

Используя примеры и конкретные ситуации других стран, эксперты ЕС продемонстрируют то, как применяется Директива ЕС об аудиовизуальных медиа-услугах. Также они будут говорить и о том, как Польша и Эстония проходили этот переходный период к постсоциалистической модели с тем, чтобы помочь грузинским коллегам в решении тех проблем, с которыми они сейчас столкнулись.

Эксперты сформулируют конкретные рекомендации по развитию кинозалов и системы кинопроката в Грузии.

Движимый спросом, инструмент TAIEX предназначен для оказания поддержки странам-партнерам в вопросах адаптации национального законодательства, нормативных положений и стандартов качества к тем, что применяются в странах-членах ЕС, в рамках подписанных соглашений с ЕС об ассоциированном членстве или сотрудничестве. В рамках Восточного Соседства, инструмент TAIEX работает с Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Республикой Молдовой и Украиной.






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