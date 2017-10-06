Армянская церковь подтверждает, что храм Кумурдо грузинский

06.10.2017 13:38 Патриархия Православной Апостольской Церкви Грузии отозвалась на инцидент, происшедший во дворе храма X века в селе Кумурдо Ахалкалакского района. По заявлению патриархии, информация, распространенная в связи с происхождением храма, является дезинформацией:



"Епархия Армянской Апостольской церкви в Грузии подтверждает, что не имеет притязаний на храм, и считает его грузинским".



В заявлении патриархии сказано, что 5 октября состоялась встреча, на которой присутствовали представители соответствующих государственных ведомств, Православной Апостольской Церкви Грузии, и епархии Грузии Апостольской Церкви армян.



«Начиная с 2015 года по настоящее время министерство Культуры и Охраны памятников Грузии проводит реставрационные работы. Во время раскопок, наряду с другими артефактами, во дворе церкви были выявлены могилы и останки усопших, которые временно были перемещены в другое место, где жители села и хотели установить хачкар.



Недопонимание также вызвала дезинформация о принадлежности церкви. Епархия Армянской Апостольской церкви в Грузии подтверждает, что не имеет притязаний к храму и считает его грузинским.



Почтение памяти предков не вызывает нареканий, однако необходимо учитывать, что на протяжении веков во дворе церкви были погребены и грузины, и армяне, также представители других национальностей, и уважение их памяти является нашим общим долгом»,- говорится в заявлении.



30 сентября в селе Кумурдо Ахалкалакского района местное население собиралось войти во двор церкви со статусом культурного наследия. По словам местных, они хотели зажечь во дворе свечи, а также планировали поставить традиционный армянский крест - хачкар.



Исходя из того, что в храме проводились реставрационные работы, полиция охраны не впустила их на территорию, и за этим последовало физическое противостояние. На место прибыл министр внутренних дел Георгий Мгебришвили.



Местные заявили, что реставраторы не берегут могилы их предков, и требуют воздвигнуть крест.



"Если нам не дадут возможность поставить крест, здесь будет война. Реставраторы не уважают останки наших предков, собрали в мешки кости наших дедов и отцов. Правительство Грузии не дает нам право поставить мемориал"- перевод распространил "Рустави 2".



По информации МВД, в результате противостояния пострадали четыре полицейских, а также были повреждены несколько машин МВД.



По заявлению ведомства, ведется следствие по статье 353 прим Уголовного кодекса Грузии (сопротивление полиции), части 1 статьи 187 (преднамеренное повреждение или уничтожение предмета), части 2 и 3 статьи 239 УКГ (хулиганство).















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

