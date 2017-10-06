На матч с Грузией в Тбилиси приехало 50 журналистов и две тысячи фанов из Уэльса

06.10.2017 17:15



По имеющимся данным,на сегодняшний матч в Тбилиси прибыло также около двух тысяч поклонников сборной Уэльса. Часть поклонников сборной Уэльса прилетело в Тбилиси в четверг, основная часть фанов гостей прибыла в столицу Грузии сегодня. Для фанов сборной Уэльса выделены специальные сектора на трибуне стадиона "Динамо-Арена" имени Бориса Пайчадзе, где сегодня в 20.00 (тб. вр) начнется матч.По предварительным данным, на матче ожидается присутствие не менее 45 тысяч зрителей (стадион "Динамо-Арена" вмещает 55 тысяч человек), из них 2 тысячи-гости, остальные-поклонники сборной Грузии.

Предстоящий матч важен для обоих сборных. Для Уэльса игра очень важна для того, чтобы продолжить борьбу за выход в финальную часть ЧМ-2018 (ЧМ пройдет в РФ), а для Грузии игра имеет значение и потому, что зрители жаждут первой победы в нынешнем отборочном турнире. В 8 сыгранных матчах отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Грузии 5 игр завершила вничью( в том числе и выездной матч с Уэльсом в октябре 2016 года-1:1), а три матча проиграла.



После 8 туров в группе Д на первом месте Сербия(18 очков), на втором месте команда Уэльса(14 очков), Ирландия имеет 13 очков и третье место в группе. Сборная Австрии имеет 9 очков, Грузия 5 очков и пятое место, на последнем месте Молдова-2 очка. Матчи двух последних туров пройдут 6 и 9 октября.

За сутки до матча с Уэльсом главный тренер сборной Грузии словацкий специалист Владимир Вайс сказал журналистам, что 6 октября "предстоит трудный матч с Уэльсом-одной из лучших команд Европы". " Мы будем играть на победу в матче с сильной командой Уэльса, это сложная задача, но будем бороться за то, чтобы порадовать зрителей",-отметил Вайс.



Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмен в свою очередь сказал, что "сборная Грузии в первом матче с Уэльсом в Кардиффе показала очень красивый и содержательный футбол и сыграла лучше, чем мы"(1:1-прим.корр.). "Думаю, что 6 октября зрители станут свидетелями очень зрелищного матча, мы очень желаем добиться успеха в Тбилиси",-сказал главный тренер гостей.



Следует отметить, что в истории двусторонних официальных матчей сборных Грузии и Уэльса преимущество у Грузии-две победы (в 1994 году в Тбилиси со счетом 5:0 и в 1996 году со счетом 1:0 в Кардиффе) и одна ничья в октябре 2016 года в Кардиффе со счетом 1:1.



Тенгиз Пачкория



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На фотографии двое журналистов из Уэльса, грузинские журналисты Миша Жоржолиани и Тенгиз Пачкория до пресс-конференции сборных Уэльса и Грузии.



Для освещения предстоящего сегодня вечером в Тбилиси матча отборочного турнира ЧМ-2018 (группа Д) между футбольными сборными Грузии и Уэльса приехало около 50 журналистов из Уэльса. Об этом сообщили представители Федерации футбола Грузии. Журналисты из Уэльса освещают подготовку сборных Грузии и Уэльса, атмосферу в Тбилиси перед матчем, вопросы, связанные с историей игр команд и сборных Грузии и Уэльса, встречаются с ветеранами футбола, с местными жителями, футболистами.По имеющимся данным,на сегодняшний матч в Тбилиси прибыло также около двух тысяч поклонников сборной Уэльса. Часть поклонников сборной Уэльса прилетело в Тбилиси в четверг, основная часть фанов гостей прибыла в столицу Грузии сегодня. Для фанов сборной Уэльса выделены специальные сектора на трибуне стадиона "Динамо-Арена" имени Бориса Пайчадзе, где сегодня в 20.00 (тб. вр) начнется матч.По предварительным данным, на матче ожидается присутствие не менее 45 тысяч зрителей (стадион "Динамо-Арена" вмещает 55 тысяч человек), из них 2 тысячи-гости, остальные-поклонники сборной Грузии.Предстоящий матч важен для обоих сборных. Для Уэльса игра очень важна для того, чтобы продолжить борьбу за выход в финальную часть ЧМ-2018 (ЧМ пройдет в РФ), а для Грузии игра имеет значение и потому, что зрители жаждут первой победы в нынешнем отборочном турнире. В 8 сыгранных матчах отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Грузии 5 игр завершила вничью( в том числе и выездной матч с Уэльсом в октябре 2016 года-1:1), а три матча проиграла.После 8 туров в группе Д на первом месте Сербия(18 очков), на втором месте команда Уэльса(14 очков), Ирландия имеет 13 очков и третье место в группе. Сборная Австрии имеет 9 очков, Грузия 5 очков и пятое место, на последнем месте Молдова-2 очка. Матчи двух последних туров пройдут 6 и 9 октября.За сутки до матча с Уэльсом главный тренер сборной Грузии словацкий специалист Владимир Вайс сказал журналистам, что 6 октября "предстоит трудный матч с Уэльсом-одной из лучших команд Европы". " Мы будем играть на победу в матче с сильной командой Уэльса, это сложная задача, но будем бороться за то, чтобы порадовать зрителей",-отметил Вайс.Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмен в свою очередь сказал, что "сборная Грузии в первом матче с Уэльсом в Кардиффе показала очень красивый и содержательный футбол и сыграла лучше, чем мы"(1:1-прим.корр.). "Думаю, что 6 октября зрители станут свидетелями очень зрелищного матча, мы очень желаем добиться успеха в Тбилиси",-сказал главный тренер гостей.Следует отметить, что в истории двусторонних официальных матчей сборных Грузии и Уэльса преимущество у Грузии-две победы (в 1994 году в Тбилиси со счетом 5:0 и в 1996 году со счетом 1:0 в Кардиффе) и одна ничья в октябре 2016 года в Кардиффе со счетом 1:1.Тенгиз Пачкория=======================На фотографии двое журналистов из Уэльса, грузинские журналисты Миша Жоржолиани и Тенгиз Пачкория до пресс-конференции сборных Уэльса и Грузии.











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