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Журнал The Lancet сообщил о снижении смертности новорожденных в Грузии


06.10.2017   17:50
Авторитетный британский медицинский журнал Lancet сообщил о снижении в Грузии случаев смертей детей в возрасте до года.

По данным издания, за последние 20 лет Грузии удалось добиться значительного прогресса по данному направлению.

В Минздраве Грузии, между тем, отмечают, что снижению детской смертности способствовали реформы, проведенные после 2012 года. С их помощью Грузия смогла сократить смертность детей на две трети.

Власти Грузии реализуют несколько реформ в сфере здоровья детей и матерей. Программа рассчитана на долгосрочный период, и ее главная цель – это значительное сокращение неонатальной смертности (смертность детей до года) к 2030 году.

В прошлом году, омбудсмен Грузии Уча Нануашвили обнародовал тревожные данные, сообщив, что в Грузии погибает 12 из тысячи новорожденных, тогда как в развитых странах — шесть.

Показатель, которого хотят достичь грузинские власти с помощью программы реформ Минздрава – это пять случаев смертей на тысячу новорожденных.

В борьбе со снижением смертности новорожденных Грузии помогает и благотворительной фонд Ростроповича-Вишневской «Во имя здоровья и будущего детей».

Lancet — еженедельный рецензируемый общий медицинский журнал. Он был основан в 1823 году английским хирургом Томасом Уоклеем, назвавшим его в честь хирургического инструмента ланцета. У журнала есть редакционные офисы в Лондоне, Нью-Йорке и Пекине.

"Новости-Грузия"





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