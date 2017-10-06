Журнал The Lancet сообщил о снижении смертности новорожденных в Грузии

06.10.2017 17:50 Авторитетный британский медицинский журнал Lancet сообщил о снижении в Грузии случаев смертей детей в возрасте до года.



По данным издания, за последние 20 лет Грузии удалось добиться значительного прогресса по данному направлению.



В Минздраве Грузии, между тем, отмечают, что снижению детской смертности способствовали реформы, проведенные после 2012 года. С их помощью Грузия смогла сократить смертность детей на две трети.



Власти Грузии реализуют несколько реформ в сфере здоровья детей и матерей. Программа рассчитана на долгосрочный период, и ее главная цель – это значительное сокращение неонатальной смертности (смертность детей до года) к 2030 году.



В прошлом году, омбудсмен Грузии Уча Нануашвили обнародовал тревожные данные, сообщив, что в Грузии погибает 12 из тысячи новорожденных, тогда как в развитых странах — шесть.



Показатель, которого хотят достичь грузинские власти с помощью программы реформ Минздрава – это пять случаев смертей на тысячу новорожденных.



В борьбе со снижением смертности новорожденных Грузии помогает и благотворительной фонд Ростроповича-Вишневской «Во имя здоровья и будущего детей».



Lancet — еженедельный рецензируемый общий медицинский журнал. Он был основан в 1823 году английским хирургом Томасом Уоклеем, назвавшим его в честь хирургического инструмента ланцета. У журнала есть редакционные офисы в Лондоне, Нью-Йорке и Пекине.



"Новости-Грузия"











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