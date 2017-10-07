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Инцидент в тбилисской компании
07.10.2017 16:34
Серьезный скандал разразился в крупной тбилисской компании «Альбатрос», специализирующейся на производстве металлопластиковых окон и дверей.
Сразу несколько рабочих фирмы, утверждают, что они были жестоко избиты сотрудниками охраны компании.
Инцидент произошел накануне. По словам рабочих, они пришли на встречу с руководителем фирмы для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с перечислением им заработных плат, которые не были выплачены вовремя. Когда сотрудники «Альбатроса» покинули кабинет, семеро охранников проводили их в другую комнату. За закрытыми дверями они физически расправились с рабочими.
В связи с инцидентом МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье «насилие».
Между тем, трудоустроенные в «Альбатросе» рабочие утверждают, что вчерашний инцидент не единственный случай, когда охрана компании применила физическую силу в отношении сотрудников.
Уже два дня работа фирмы парализована. Сегодня у центрального офиса компании рабочие проводят акцию протеста с требованием освободить с занимаемой должности руководителя службы безопасности и мониторинга Левана Кервалишвили. В акции также принимают участие представители профсоюзов.
В руководстве компании «Альбатрос» отрицают все озвученные обвинения. По словам руководителя администрации фирмы Медины Твадури, накануне драка произошла между двумя сотрудниками компании, а охрана пыталась их разнять. Она добавила, что оба сотрудника, между которыми произошла драка, в настоящее время находятся в больнице.
Сегодня с протестующими сотрудниками встретился основатель компании Заза Чхаидзе. По его словам, никто из сотрудников компании не будет уволен до тех пор, пока следствие не установит все обстоятельства инцидента. Вместе с тем Чхаидзе пообещал предпринять конкретные шаги для того, чтобы избежать подобных случаев.
Новости-Грузия
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