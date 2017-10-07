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В Болниси отмечают День города и 200-летие переселения немецких колонистов


07.10.2017   21:30
День города и 200-летие переселения немецких колонистов отмечают сегодня в Болниси в регионе Квемо-Картли.

Поселение Болниси было в 1818 году было основано швабами. Около 100 семей немцев из Южной Германии построили в историческом грузинском регионе настоящий город: с каменными домами в немецком стиле, прямой главной улицей, которая называлась Тифлисер-Штрассе и первыми в Грузии тротуарами.

Город назвали Катариненфельд — в честь сестры российского императора Александра I Екатерины Павловны, которая была королевой-консортом немецкого Вюртемберга, откуда на Кавказ и были переселены колонисты.

Немецкие колонисты отличались примерным трудолюбием. Вскоре Болниси прославился качественными сельскохозяйственными продуктами и особым вином – немцы выращивали несколько сортов винограда и даже построили винный завод.

Катариненфельд после советизации Грузии в 1921 году был переименован в Люксембург в честь немецкой коммунистки Розы Люксембург. С 1943 года Люксембург стали называть Болниси.

День города Болниси или «Болнискалакоба» проходит под патронажем посольства Германии в Грузии в исторической части города.


В торжествах принял участие военный оркестр Германии, который прошел шествием по улице, некогда носившей имя Тифлисер-Штрассе. Позже музыканты исполнили известные марши и джазовые композиции.

Гостей «Болнискалакоба» угощали блюдами как грузинской, так и немецкой национальной кухни. Также на мероприятии можно было попробовать местные вина.

На улицах Болниси можно было увидеть различные театральные постановки и выставки, послушать музыку грузинских и немецких коллективов, а также узнать об истории города.

В рамках празднования посольство Германии передаст городу новую детскую площадку. Помимо этого, в Болниси откроют несколько мемориальных досок.

Завершится «Болнискалакоба 2017» завтра, 8 октября, спектаклем «Болниси, Екатериненфельд, Люксембург, Болниси» — об истории города будут рассказывать профессиональные актеры и любители.

"Новости-Грузия"





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