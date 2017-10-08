Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Нона Гаприндашвили стала почетным гражданином Зугдиди


08.10.2017   12:49
Легендарная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили стала почетным гражданином города Зугдиди, в котором она родилась. Об этом говорится в сообщении на фейсбук-странице мэрии Зугдиди.

В честь шахматистки городские власти организовали торжественный вечер. В ходе мероприятия стало известно, что в ближайшее время в Зугдиди отремонтируют и расширят шахматную школу.

После церемонии присуждения статуса почетного гражданина Гаприндашвили сыграла блиц-партию с юными шахматистами.

Нона Гаприндашвили — одна из самых ярких фигур мира шахмат. Пятая в истории шахмат чемпионка мира, многократная олимпийская чемпионка в составе сборной, победительница международных турниров. Титул сильнейшей на планете она удерживала с 1962 года по 1978 год.

В 1976 году Гаприндашвили стала первым международным гроссмейстером среди женщин, а спустя два года ей присвоили звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году стала первой обладательницей приза «Шахматный Оскар».

Сейчас Гаприндашвили 76 лет. Она продолжает успешно выступать на престижных международных шахматных чемпионатах в своей возрастной категории.

"Новости-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Forbes считает, что стратегия туризма в Грузии оправдала себя
10 самых дорогостоящих и уникальных грузинских вин
Прокачка азербайджанской нефти по БТД в январе-сентябре сократилась на 8%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
МИД Грузии задействовал дипканалы в связи с посещением сирийской делегацией Абхазии
Верховный совет Абхазии осуждает визит сирийской делегации в оккупированный регион Грузии
Прив(лечение), или почему абхазская политика Грузии не работает
«Резонанси»: В Грузии опасаются возможного признания Абхазии Сирией
В Тбилиси оценивают визит сирийской делегации в Абхазию как продолжение провокационной политики России
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Постанджян: Всеармянское восстание реально
Опрос: Около 59% граждан Армении связывают свое будущее с Евросоюзом
Саргсян: Россия взвалилась нам на спину
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна