Нона Гаприндашвили стала почетным гражданином Зугдиди

08.10.2017 12:49 Легендарная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили стала почетным гражданином города Зугдиди, в котором она родилась. Об этом говорится в сообщении на фейсбук-странице мэрии Зугдиди.



В честь шахматистки городские власти организовали торжественный вечер. В ходе мероприятия стало известно, что в ближайшее время в Зугдиди отремонтируют и расширят шахматную школу.



После церемонии присуждения статуса почетного гражданина Гаприндашвили сыграла блиц-партию с юными шахматистами.



Нона Гаприндашвили — одна из самых ярких фигур мира шахмат. Пятая в истории шахмат чемпионка мира, многократная олимпийская чемпионка в составе сборной, победительница международных турниров. Титул сильнейшей на планете она удерживала с 1962 года по 1978 год.



В 1976 году Гаприндашвили стала первым международным гроссмейстером среди женщин, а спустя два года ей присвоили звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году стала первой обладательницей приза «Шахматный Оскар».



Сейчас Гаприндашвили 76 лет. Она продолжает успешно выступать на престижных международных шахматных чемпионатах в своей возрастной категории.



"Новости-Грузия"











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