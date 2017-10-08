Активист «Антиоккупационного движения» сорвал флаг России со здания Тбилисской консерватории

08.10.2017 13:03 Активист "А«нтиоккупационного движения Грузии»" Онисе Гергедава сорвал с фасада главного здания Тбилисской консерватории, а затем демонстративно порвал государственный флаг России, который был вывешен вместе с флагами других стран-участниц международного музыкального конкурса. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси.



Большинство местных пользователей социальных сетей поддержали акцию активиста "Антиоккупационного движения". Власти никак не отреагировали на акцию у здания консерватории. Гергедава взобрался на фронтон здания Тбилисской консерватории по приставной лестнице, которую он принёс с собой.



Сотрудники консерватории пытались ему помешать, даже убрали лестницу и просили "не смешивать искусство с политикой". Однако Гергедава был непреклонен: он прокричал несколько фраз о "позорном поведении" тех, кто установил флаг России на государственном здании.



Один из прохожих снял произошедшее на видео и опубликовал в социальной сети. Большинство комментаторов поддержали поступок Гергедавы, ссылаясь на то, что в Грузии приветствуют российских туристов и музыкантов, но флаг является символом государства, оккупировавшего два региона Грузии - Абхазию и Цхинвальский регион.















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