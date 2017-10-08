Грузинская пианистка Элисо Вирсаладзе награждена «Орденом Сияния»

08.10.2017 15:25 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили наградил выдающуюся грузинскую пианистку Элисо Вирсаладзе «Орденом Сияния».



Почетная награда была передана Вирсаладзе на открытии ее музыкального фестиваля – торжественное мероприятие накануне состоялось в Кахетии, в Телавском государственном драматическом театре имени Важа-Пшавела. В этом году гости и участники Международного фестиваля классической музыки отмечают 55-летие творческой деятельности Вирсаладзе.



«Именно такие личности делают нацию сильнее, и сегодня перед нами яркий пример того, как можно служить своему народу и обществу. Ее вклад надо ценить и за то, что госпожа Элисо воздала свои знания и профессионализм родине. Хочу сказать ей огромное спасибо за это», — сказал Маргвелашвили.

Вирсаладзе получила государственную награду за личный вклад в развитие грузинского и мирового музыкального искусства, за заслуги перед Грузией, а также за плодотворную творческую, педагогическую и общественную деятельность.



Знаменитая грузинская пианистка и педагог Элисо Вирсаладзе 14 сентября отметила свое 75-летие. Сегодня ее часто называют лучшей женщиной-пианистом своего времени.



Международный музыкальный фестиваль был основан Элисо Вирсаладзе в 80-х годах под названием «Восхваление лозы». Не имевший в то время аналогов на территории всего бывшего СССР, он славился составом участников, масштабом и форматом. В 2010 году, после 20-летней паузы, традиция проведения фестиваля возродилась — с тех пор при поддержке министерства культуры Грузии он проводится в Телави ежегодно.



В этом году фестиваль проходит в рамках инициированной грузинским правительством программы Check in Georgia, направленной на популяризацию Грузии и ее международного имиджа в мире. Фестиваль открылся 7 октября и завершится 15 октября. С подробной программой мероприятия можно ознакомиться здесь.















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