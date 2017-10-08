Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинская пианистка Элисо Вирсаладзе награждена «Орденом Сияния»


08.10.2017   15:25
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили наградил выдающуюся грузинскую пианистку Элисо Вирсаладзе «Орденом Сияния».

Почетная награда была передана Вирсаладзе на открытии ее музыкального фестиваля – торжественное мероприятие накануне состоялось в Кахетии, в Телавском государственном драматическом театре имени Важа-Пшавела. В этом году гости и участники Международного фестиваля классической музыки отмечают 55-летие творческой деятельности Вирсаладзе.

«Именно такие личности делают нацию сильнее, и сегодня перед нами яркий пример того, как можно служить своему народу и обществу. Ее вклад надо ценить и за то, что госпожа Элисо воздала свои знания и профессионализм родине. Хочу сказать ей огромное спасибо за это», — сказал Маргвелашвили.
Вирсаладзе получила государственную награду за личный вклад в развитие грузинского и мирового музыкального искусства, за заслуги перед Грузией, а также за плодотворную творческую, педагогическую и общественную деятельность.

Знаменитая грузинская пианистка и педагог Элисо Вирсаладзе 14 сентября отметила свое 75-летие. Сегодня ее часто называют лучшей женщиной-пианистом своего времени.

Международный музыкальный фестиваль был основан Элисо Вирсаладзе в 80-х годах под названием «Восхваление лозы». Не имевший в то время аналогов на территории всего бывшего СССР, он славился составом участников, масштабом и форматом. В 2010 году, после 20-летней паузы, традиция проведения фестиваля возродилась — с тех пор при поддержке министерства культуры Грузии он проводится в Телави ежегодно.

В этом году фестиваль проходит в рамках инициированной грузинским правительством программы Check in Georgia, направленной на популяризацию Грузии и ее международного имиджа в мире. Фестиваль открылся 7 октября и завершится 15 октября. С подробной программой мероприятия можно ознакомиться здесь.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Forbes считает, что стратегия туризма в Грузии оправдала себя
10 самых дорогостоящих и уникальных грузинских вин
Прокачка азербайджанской нефти по БТД в январе-сентябре сократилась на 8%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
МИД Грузии задействовал дипканалы в связи с посещением сирийской делегацией Абхазии
Верховный совет Абхазии осуждает визит сирийской делегации в оккупированный регион Грузии
Прив(лечение), или почему абхазская политика Грузии не работает
«Резонанси»: В Грузии опасаются возможного признания Абхазии Сирией
В Тбилиси оценивают визит сирийской делегации в Абхазию как продолжение провокационной политики России
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Постанджян: Всеармянское восстание реально
Опрос: Около 59% граждан Армении связывают свое будущее с Евросоюзом
Саргсян: Россия взвалилась нам на спину
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна