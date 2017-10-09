Гости «Тбилисоба» в Вильнюсе приготовили тысячу хинкали

09.10.2017 11:16 «Тбилисоба» отметили на этих выходных и в Вильнюсе – осенний фестиваль грузинской культуры прошел в столице Литвы уже в третий раз.



На мероприятии, организованном посольством Грузии в Литве, жители и гости Вильнюса могли познакомиться с грузинскими традициями, музыкой и кухней, узнать об истории страны.



Посол Грузии в Литве Хатуна Салуквадзе, которая также посетила праздник, отметила, что «Тбилисоба» с каждым годом становится все популярней в Вильнюсе.



«Я очень рада, что праздник «Тбилисоба» уже стал традицией и отмечается в столице Литвы в третий раз. Вильнюс и Тбилиси – города-побратимы, а с друзьями нужно стараться разделить все самое лучшее», — сказала она.



«Тбилисоба» проходила в сквере имени Тбилиси, который в 2015 году был открыт в центральном районе Вильнюса – Жверинас.



«Сегодня сюда пришли многие жители и гости Вильнюса. Я рада, что погода не помешала проведению нашего праздника, и мы смогли насладиться днем грузинской культуры. Забавно, но именно в эти выходные этот осенний праздник отмечают и в Тбилиси», — отметила Хатуна Салуквадзе.



В этом году фестиваль грузинской культуры в литовской столице был организован при поддержке компании «Боржоми», которая отвечала за гастрономическую часть мероприятия. Однако в этом году жители Вильнюса могли не только попробовать блюда грузинской кухни, но и попрактиковаться в их приготовлении.

Под руководством профессионального шеф-повара гости «Тбилисоба» слепили тысячу хинкали.



«Мы не только вкусно поели, но и весело провели время. Мы испытали массу положительных эмоций. Каждый мог приготовить хинкали, а после попробовать. Самое главное, что мы все вместе достигли определенной цели. При этом, мы делились с друг другом положительными эмоциями и открывали новые вкусы», ​​- сказала бренд-менеджер компании «Боржоми» Татьяна Радиен.



"Новости-Грузия"











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