TI: С 2014 года городское собрание Тбилиси передало Церкви 183 тыс. кв. м. земельного участка

09.10.2017 17:42 НПО "Международная прозрачность-Грузия" представила отчет трехгодичной деятельности городского собрания муниципалитета Тбилиси пятого созыва. Согласно отчету, с 2014 года городское собрание Тбилиси в общем итоге передало Церкви 183,414.00 квадратных метров земельного участка.



По заявлению организации, приватизационным условием преимущественно является строительство церкви, а также устройство сквера, строительство культурно-образовательного центра, озеленение и благоустройство:



"Апостольской Православной Церкви Грузии передана недвижимость в форме прямого распоряжения, в 28 случаях по символической цене 1 лари".



По тому же отчету, в 58 случаях городское собрание дало согласие на передачу недвижимости физическим лицам, и юридическим лицам частного права.















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