В России в прошлом учебном году на уроках физкультуры умерли 211 детей

09.10.2017 20:26



По ее словам, в школьных картах зачастую отсутствует информация о состоянии здоровья учащихся. Из-за этого учителя не знают, что противопоказано конкретному ребенку, в том числе и во время занятий физкультурой.



Она заявила, что для предотвращения смерти детей на уроках нужно вводить институты дефектологов в школах, а также возобновить разделение учеников на "группы здоровья".



Васильева сообщила, что ее ведомство договорилось с медиками, что они будут передавать школам группы здоровья учеников. При этом министр считает, что учитель должен быть осведомлен о конкретном диагнозе каждого школьника.





В России в прошлом учебном году на уроках физкультуры в школах погибли 211 детей. Об этом рассказала министр образования и науки Ольга Васильева, сообщает " Парламентская газета ".По ее словам, в школьных картах зачастую отсутствует информация о состоянии здоровья учащихся. Из-за этого учителя не знают, что противопоказано конкретному ребенку, в том числе и во время занятий физкультурой.Она заявила, что для предотвращения смерти детей на уроках нужно вводить институты дефектологов в школах, а также возобновить разделение учеников на "группы здоровья".Васильева сообщила, что ее ведомство договорилось с медиками, что они будут передавать школам группы здоровья учеников. При этом министр считает, что учитель должен быть осведомлен о конкретном диагнозе каждого школьника.











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