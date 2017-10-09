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В России в прошлом учебном году на уроках физкультуры умерли 211 детей


09.10.2017   20:26
В России в прошлом учебном году на уроках физкультуры в школах погибли 211 детей. Об этом рассказала министр образования и науки Ольга Васильева, сообщает "Парламентская газета".

По ее словам, в школьных картах зачастую отсутствует информация о состоянии здоровья учащихся. Из-за этого учителя не знают, что противопоказано конкретному ребенку, в том числе и во время занятий физкультурой.

Она заявила, что для предотвращения смерти детей на уроках нужно вводить институты дефектологов в школах, а также возобновить разделение учеников на "группы здоровья".

Васильева сообщила, что ее ведомство договорилось с медиками, что они будут передавать школам группы здоровья учеников. При этом министр считает, что учитель должен быть осведомлен о конкретном диагнозе каждого школьника.







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