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Представитель Грузии на «Детском Евровидении 2017» победил на фестивале в Локарно


10.10.2017   11:00
Двенадцатилетний Григол Кипшидзе, который в этом году представляет Грузию на Детском конкурсе песни Евровидение 2017 (Junior Eurovision Song Contest 2017), победил на фестивале в швейцарском Локарно.
Григол завевал Гран-при на Международном песенном о конкурсе «Штарвойце». В соревновании участвовали 22 исполнителя от 6-и до 14-и лет из девяти стран.

«Когда я вышел на сцену и начал петь, я сразу перестал нервничать. И когда я увидел эмоции публики, которой очень понравилась моя песня, я, наоборот, раскрылся, и спел хорошо. И в итоге взял Гран-при», — рассказал Григол Кипшидзе журналистам.

Продюсер Бека Картозия сообщил, что Григол принял участие на конкурсе в средней возрастной категории и оказался лучшим среди сильнейших. Грузинский участник стал единственным обладателем Гран-при из всех 22 конкурсантов.

Пятнадцатый ежегодный детский конкурс песни Евровидение пройдет 26 ноября 2017 года в Тбилисском Олимпийском дворце. Слоган этого года — «Сияй ярко» (Shine Bright).

Напомним, Грузия получила право на проведение пятнадцатого по счету конкурса после победы на «Евровидении 2016» десятилетней исполнительницы Мариам Мамадашвили. С песней «Мзео» («Солнце») грузинская девочка опередила представителей 17 стран, набрав 239 баллов.

О том, что Грузия в 2017 году готова провести детский конкурс песни «Евровидение», организаторам конкурса было сообщено сразу после победы. Как известно, страна-победитель на детском конкурсе не получает автоматического права на проведение конкурса в следующем году. В итоге окончательное решение о проведении шоу в Грузии спустя некоторое время принял Европейский вещательный союз.
Грузия побеждала на детском «Евровидении» трижды — это самый лучший результат за всю историю этого песенного конкурса.

За 14 лет его дважды выигрывала Мальта и дважды – Беларусь. В 2008 году на «Евровидении» победил грузинский квартет «Бзикеби», в 2011-м — группа Candy. Третью победу Грузии принесла Мариам Мамадашвили.

На данный момент участие в конкурсе 2017 года подтвердили 16 стран: Грузия, Австралия, Албания, Армения, Беларусь, Ирландия, Италия, Кипр, Македония, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Россия, Сербия и Украина.

"Новости-Грузия"





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