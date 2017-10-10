Представитель Грузии на «Детском Евровидении 2017» победил на фестивале в Локарно

10.10.2017 11:00 Двенадцатилетний Григол Кипшидзе, который в этом году представляет Грузию на Детском конкурсе песни Евровидение 2017 (Junior Eurovision Song Contest 2017), победил на фестивале в швейцарском Локарно.

Григол завевал Гран-при на Международном песенном о конкурсе «Штарвойце». В соревновании участвовали 22 исполнителя от 6-и до 14-и лет из девяти стран.



«Когда я вышел на сцену и начал петь, я сразу перестал нервничать. И когда я увидел эмоции публики, которой очень понравилась моя песня, я, наоборот, раскрылся, и спел хорошо. И в итоге взял Гран-при», — рассказал Григол Кипшидзе журналистам.



Продюсер Бека Картозия сообщил, что Григол принял участие на конкурсе в средней возрастной категории и оказался лучшим среди сильнейших. Грузинский участник стал единственным обладателем Гран-при из всех 22 конкурсантов.



Пятнадцатый ежегодный детский конкурс песни Евровидение пройдет 26 ноября 2017 года в Тбилисском Олимпийском дворце. Слоган этого года — «Сияй ярко» (Shine Bright).



Напомним, Грузия получила право на проведение пятнадцатого по счету конкурса после победы на «Евровидении 2016» десятилетней исполнительницы Мариам Мамадашвили. С песней «Мзео» («Солнце») грузинская девочка опередила представителей 17 стран, набрав 239 баллов.



О том, что Грузия в 2017 году готова провести детский конкурс песни «Евровидение», организаторам конкурса было сообщено сразу после победы. Как известно, страна-победитель на детском конкурсе не получает автоматического права на проведение конкурса в следующем году. В итоге окончательное решение о проведении шоу в Грузии спустя некоторое время принял Европейский вещательный союз.

Грузия побеждала на детском «Евровидении» трижды — это самый лучший результат за всю историю этого песенного конкурса.



За 14 лет его дважды выигрывала Мальта и дважды – Беларусь. В 2008 году на «Евровидении» победил грузинский квартет «Бзикеби», в 2011-м — группа Candy. Третью победу Грузии принесла Мариам Мамадашвили.



На данный момент участие в конкурсе 2017 года подтвердили 16 стран: Грузия, Австралия, Албания, Армения, Беларусь, Ирландия, Италия, Кипр, Македония, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Россия, Сербия и Украина.



"Новости-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

