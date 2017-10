В Тбилиси пройдет образовательная выставка «Учись в Италии! Studiare in Italia»

10.10.2017 11:41



Гости мероприятия смогут узнать о возможностях получения степени бакалавра и магистра, а также получить информацию о поступлении, стоимости обучения и жизни в Италии. Кроме того, на выставке будут рассказывать о годичных мастерских программах и программах MBA, ориентированных как на студентов, так и на специалистов, уже обладающих определенным профессиональным опытом.



«Учись в Италии! Studiare in Italia» направлена на людей, которые хотят продолжить обучение в сферах бизнеса и финансов, архитектуры и проектирования, моды и дизайна, а также медицины, права и по многим другим гуманитарным направлениям.



Среди участников выставки знаменитая миланская Школа моды и дизайна Istituto Marangoni, самый престижный итальянский технологический университет Politecnico di Milano, римская академия изящных искусств RUFA (Rome University of Fine Arts), ведущие бизнес-школы Италии и многие другие вузы.



Однодневная выставка начнется 22 октября, в 14:00, в гостинице Radisson Blu Iveria (Площадь Революции Роз, 1).



Для того, чтобы стать участником необходимо пройти предварительную регистрацию на



«Учись в Италии! Studiare in Italia» — это международная программа, которая уже несколько лет реализуется международным агентством Start!, проводящим образовательные выставки и презентации. Каждый год событие привлекает более 3 тысяч гостей, заинтересованных в том, чтобы как можно больше узнать о возможностях обучения и стажировках в различных регионах Италии. В Тбилиси выставка проводится при поддержке компании STUDIES&CAREERS и посольства Италии в Грузии.





Выставка «Учись в Италии! Studiare in Italia» 22 октября впервые пройдет в Грузии – о возможностях получения образования в Европе расскажут представители более 20-ти вузов Рима, Венеции, Милана и других городов Италии.Гости мероприятия смогут узнать о возможностях получения степени бакалавра и магистра, а также получить информацию о поступлении, стоимости обучения и жизни в Италии. Кроме того, на выставке будут рассказывать о годичных мастерских программах и программах MBA, ориентированных как на студентов, так и на специалистов, уже обладающих определенным профессиональным опытом.«Учись в Италии! Studiare in Italia» направлена на людей, которые хотят продолжить обучение в сферах бизнеса и финансов, архитектуры и проектирования, моды и дизайна, а также медицины, права и по многим другим гуманитарным направлениям.Среди участников выставки знаменитая миланская Школа моды и дизайна Istituto Marangoni, самый престижный итальянский технологический университет Politecnico di Milano, римская академия изящных искусств RUFA (Rome University of Fine Arts), ведущие бизнес-школы Италии и многие другие вузы.Однодневная выставка начнется 22 октября, в 14:00, в гостинице Radisson Blu Iveria (Площадь Революции Роз, 1).Для того, чтобы стать участником необходимо пройти предварительную регистрацию на официальном сайте мероприятия (у сайта также есть русскоязычная версия ).«Учись в Италии! Studiare in Italia» — это международная программа, которая уже несколько лет реализуется международным агентством Start!, проводящим образовательные выставки и презентации. Каждый год событие привлекает более 3 тысяч гостей, заинтересованных в том, чтобы как можно больше узнать о возможностях обучения и стажировках в различных регионах Италии. В Тбилиси выставка проводится при поддержке компании STUDIES&CAREERS и посольства Италии в Грузии.











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ