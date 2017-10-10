Фонд Европы: 16% опрошенного населения думает, что Грузия член ЕС

10.10.2017 12:41 Согласно опросу, проведенному CRRC-Грузия, на вопрос "Является ли Грузия членом Евросоюза?" - в 2017 году 16% опрошенного населения отвечает положительно.



Авторы исследования поясняют, что с 2009 до 2015 года доля неправильных ответов на этот вопрос стабильно снижалась, и в 2015 году только 5% опрошенных считали, что Грузия член Евросоюза:



"Определенная часть граждан Грузии, возможно, отождествила, или связала либерализацию виз с вступлением в Евросоюз".



Согласно исследованию, если согласно результатам опроса 2015 года почти две трети населения Грузии знали, что Россия не была членом ЕС, в 2017 году это знание ощутимо укрепилось, и 77% опрошенных считает, что Россия не член ЕС.



В отчете, подготовленном на основании опроса, проведенного CRRC по заказу Европейского фонда, оценивается знание и отношение населения к Евросоюзу.



На основании сравнения результатов исследования 2009, 2011, 2013, 2015 и 2017 годов в отчете также дается анализ, как менялись оценки, ожидания, и надежды населения с точки зрения интеграции с Европой. В 2017 году были опрошены 2 258 респондентов в четырех стратах.

















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