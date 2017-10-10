Фонд Европы: 41% населения считает, что Евросоюз создает угрозу грузинским традициям

10.10.2017 12:43 Согласно исследованию Фонда Европы, выполненному CRRC, 41% населения считает, что Евросоюз создает угрозу грузинским традициям. В то же время 49% населения несогласно с этим мнением. Авторы исследования отмечают, что в 2015 году соотношение было 45% и 34%, то есть в течение последних двух лет на 15% снизилось восприятие угрозы Евросоюза в отношении грузинских традиций.



Согласно отчету исследования, для населения Грузии Евросоюз первым делом представляет международную организацию и политическое объединение. Затем уже идет видение экономического объединения. По тому же исследованию, представители этнических меньшинств все еще затрудняются ответить на этот вопрос.



В отчете также говорится, что представление 10% населения по отношению Евросоюза негативное. Больше доли тех, кто заявляет, что их представление об Евросоюзе положительное - 45%. Согласно исследованию, представление 40% населения в отношении ЕС нейтральное.



Авторы исследования говорят, что, как и в минувшие годы, и в 2017 году они изучили мнения населения в связи с тем, что представляет Евросоюз.



По отчету, аналогично прошлым годам для большинства населения Грузии Евросоюз ассоциируется с миром, безопасностью, и демократией. Население согласно с мнением, что:



- Евросоюз является источником мира и безопасности в Европе - 74%;

- Евросоюз является демократическим объединением - 73%.

- Он содействует развитию демократии в странах за его пределами – 69%.

- Он содействует экономическому развитию в странах за его пределами – 66%.



В отчете, подготовленном на основании опроса, проведенного CRRC, оценивается знание и отношение общества по отношению Евросоюза. На основании сравнения результатов исследования 2009, 2011, 2013, 2015 и 2017 годов в отчете также дается анализ, как менялись оценки, ожидания, и надежды населения с точки зрения интеграции с Европой. В 2017 году были опрошены 2 258 респондентов в четырех стратах.

















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