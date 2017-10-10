France Football определило 30 претендентов на награду «Золотой мяч»

10.10.2017 13:01 Французское спортивное издание France Football опубликовало список кандидатов на получение главной футбольной награды года - «Золотой мяч».



В список вошли 30 футболистов, имена которых были опубликованы на странице издания в twitter пятерками.



В первую пятерку вошли: Неймар («ПСЖ», Бразилия), Лука Модрич («Реал», Хорватия), Пауло Дибала («Ювентус», Аргентина), Марсело («Реал», Бразилия), Н'Голо Канте («Челси», Франция).



Другие пятерки составили футболисты:



Луис Суарес («Барселона», Уругвай), Серхио Рамос («Реал», Испания), Ян Облак («Атлетико», Словения), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль», Бразилия), Дрис Мертенс («Наполи», Бельгия);



Кевин де Брёйне ( «Манчестер Сити», Бельгия), Роберт Левандовский («Бавария»), Давид де Хеа («МЮ», Испания), Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия), Эдин Джеко («Рома», Босния и Герцеговина);



Антуан Гризманн («Атлетико», Франция), Тони Кроос («Реал», Германия) , Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия), Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал), Радамель Фалькао («Монако», Колумбия);



Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Пьер-Эмерик Обамеянг(«Боруссия» Дортмунд, Габон), Эдинсон Кавани («ПСЖ», Уругвай), Матс Хуммельс («Бавария», Германия), Карим Бензема («Реал», Франция);



Криштиану Роналду («Реал», Португалия), Эден Азар («Челси», Бельгия),Леонардо Бонуччи («Милан», Италия), Иско («Реал», Испания), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция).



Место и время проведения церемонии пока не объявлены. В прошлом году обладателем престижной награды стал игрок португальского ФК "Реал" (Мадрид) Криштиану Роналду, получивший ее 12 декабря 2016-го года.



Напомним, что победитель на награду «Золотой мяч - 2017» France Foootball определяет путем голосования журналистов















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