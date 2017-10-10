Готова ли Грузия принять гостей «детского Евровидения»?

10.10.2017 14:36 Позади Евровидение в Киеве, которое несмотря на трудности подготовки, успешно прошло в мае этого года и было высоко оценено Европейским Вещательным союзом- исполнительному продюсеру вручили высшую награду конкурса - «хрустальный микрофон».



Впереди Грузия – детское Евровидение. 18 стран-участниц и жесткий контроль ЕВС. Все ли готово к приему гостей и вещанию на 18 стран Европы?



Локация известна – это Олимпийский дворец спорта. Грузию представит юный исполнитель Григол Кипшидзе. Определены и ведущие, певица Элене Каландадзе, а также маленькая участница Евровидения Лиза Джапаридзе.



Но есть вопросы к технической стороне организации. Известно, что режиссером детского Евровидения приглашен Гордон Бонело, у которого имеется опыт подобной работы. Однако ресурс Первого канала оставляет вопросы по технической подготовке конкурса.



Звук, видео, трансляция в прямом режиме, подсчет голосов - здесь нужен серьезный опыт и подготовка. Времени же критично мало. Первые гости прибудут уже в конце октября.



Надеемся, организационный комитет Грузии успеет привлечь квалифицированные, имеющий подобный опыт, кадры и достойно проведет хоть и детский, но требующий взрослой подготовки, популярный и любимый на весь мир конкурс.















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