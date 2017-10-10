Три судна оштрафованы за загрязнение территоральных вод Грузии

10.10.2017 15:35 Сотрудники погранполиции МВД Грузии и министерства охраны окружающей среды выявили три факта загрязнения территориальных вод страны. Об этом сообщает министерство по охране окружающей среды и природных ресурсов.



В частности, судна, плавающие под флагами Мальты и Маршалловых Островов, вылили хозяйственно-фекальные воды в порту Поти (регион Самегрело-Земо Сванети), а корабль, плавающий под флагом Хорватии, загрязнил грузинские территориальные воды в порту Супса (регион Гурия).



Капитанам кораблей выписали штраф по 65 тысяч лари (более 26 тысяч долларов). Им также придется выплатить определенную денежную сумму за нанесенный окружающей среде ущерб.



Корабли покинут территориальные воды Грузии после выплаты штрафа.



"Новости-Грузия"











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