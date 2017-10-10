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Грузинский нападающий «Андорра Морабанк» прооперирован в Испании
10.10.2017 20:01
Нападающий сборной Грузии по баскетболу Бека Бурджанадзе, выступающий за клуб «Андорра Морабанк», успешно прооперирован в одной из клиник города Витория, говорится в сообщении на официальной странице испанской команды в Facebook.
По предварительной информации на полное восстановление грузинского баскетболиста потребуется около пяти месяцев.
23-летний Бурджанадзе получил травму колена в конце прошлого сезона. Из-за этого он не смог принять участия в матчах плей-офф против мадридского "Реала", а также остался вне заявки сборной Грузии на Евробаскете-2017.
Летом этого года Бурджанадзе продлил контракт с "Андорра Морабанк" до 2019 года. В прошедшем сезоне нападающий в среднем за игру набирал 10,1 очка и делал 4,2 подбора.
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