Грузинский нападающий «Андорра Морабанк» прооперирован в Испании

10.10.2017 20:01 Нападающий сборной Грузии по баскетболу Бека Бурджанадзе, выступающий за клуб «Андорра Морабанк», успешно прооперирован в одной из клиник города Витория, говорится в сообщении на официальной странице испанской команды в Facebook.



По предварительной информации на полное восстановление грузинского баскетболиста потребуется около пяти месяцев.



23-летний Бурджанадзе получил травму колена в конце прошлого сезона. Из-за этого он не смог принять участия в матчах плей-офф против мадридского "Реала", а также остался вне заявки сборной Грузии на Евробаскете-2017.



Летом этого года Бурджанадзе продлил контракт с "Андорра Морабанк" до 2019 года. В прошедшем сезоне нападающий в среднем за игру набирал 10,1 очка и делал 4,2 подбора.















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