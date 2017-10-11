Владыко Петр: Пусть чистка в церкви начнется с меня и продолжится

11.10.2017 12:11 «Пусть чистка в церкви начнется с меня и продолжится», - так ответил митрополит Чкондидский Петр на вопрос о том, может ли на заседании Священного Синода речь пойти о нем.



По словам владыки Петра, лично ему вопросы, которые будут обсуждаться на заседании Священного Синода, неизвестны. Ему также неизвестно, будет ли обсуждаться дело протоиерея Георгия Мамаладзе, находящегося в заключении.



«Список вопросов мне неизвестен. Прошу Господа ниспослать святой дух на заседание Священного Синода и провести его достойно. Пусть все решится беспристрастно и справедливо», - заявил владыка Петр.















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