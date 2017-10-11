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В Грузии наградили лучших ученых года


11.10.2017   14:09
Состоявшийся в Тбилиси Международный фестиваль науки и инновации завершился торжественной церемонией награждения лучших ученых года.

Награду «Лучшего ученого и научной группы Национального научного фонда Грузии имени Шота Руставели» получили восемь человек.

Лучшим иностранным ученым года в области картвелологии стал Тимоти Блаувелт, а лучшими учеными года по изучаемым наукам Грузии стали Тамар Махароблидзе и Леван Тиелидзе.

Георгий Тепнадзе стал лучшим молодым ученым 2017 года, а лучшим ученым года Рамаз Кацарава.

Лучшей исследовательской группой названы Темур Закарашвили, Васил Кухианидзе и Давит Куридзе.

Победители получили денежные призы и памятные подарки. Так же по решению конкурсной комиссии, за вклад, внесенный в развитие научной сферы Грузии, специальные сертификаты получили 24 ученых.

К победителям с речью обратились министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава, председатель парламентского комитета по вопросам образования, науки и культуры Мариам Джаши и мэр Тбилиси Давид Нармания.

«Наш фестиваль науки 2017 года завершился успешно. И я всем сердцем хочу поздравить вас с этим… Сокровищница нашей страны не находится под землей, сокровищница нашей страны лежит над землей и это наши дети, наше будущее поколение», — сказал Джеджелава, добавив, что надо сделать все возможное, для того, чтобы создать им все условия для развития и самовыражения.

Министр также подчеркнул, что его целью является превратить день учителя и день науки во всеобщий народный праздник.

«Международный фестиваль науки и инновации» проходил в Грузии с 24 сентября до 10 октября. В этом году фестиваль прошел третий раз и по сравнению с прошлыми годами охватил практически всю Грузию.

В рамках фестиваля этого года прошли несколько центральных и порядка 300 параллельных мероприятий. Это были научные пикники, конференции, презентации, выставки, научно-популярные лекции и семинары, публичные лекции, тренинги, воркшопы и так далее.

Особенного много посетителей наблюдалось на научных пикниках, которые прошли в Тбилиси, Кутаиси, Ахалцихе, Батуми, Сенаки, Телави, Гори).

Цель мероприятия — популяризация научных исследований и инноваций, ознакомление общества с достижениями грузинских и зарубежных исследователей, углубление международного сотрудничества в этой сфере, включение студентов и учеников школ в научную работу.

"Новости-Грузия"





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