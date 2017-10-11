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67 врачам в Грузии приостановлена лицензия на деятельность
11.10.2017 16:29
В Грузии 67 врачам приостановили профессиональную деятельность на разный срок. Об этом корр. «Новости-Грузия» на основе запрошенной информации сообщили в Агентстве государственного регулирования медицинской деятельности минздрава Грузии.
С января по 1 октября 2017 года Агентство государственного регулирования медицинской деятельности изучило 171 дело, касающееся качества медицинского обслуживания граждан Грузии. Совет профессионального развития рассмотрел 103 дела, а также вопрос отстранения от профессиональной деятельности 161 врача. Из них четверо не были наказаны, а 157 были временно отстранены от работы в медицине.
«90 врачей получили «письменное предупреждение», а действие государственного сертификата по разным срокам приостановили 67 врачам», — говорится в документе.
Что касается данных прошлого года, то в 2016 году Агентство государственного регулирования медицинской деятельности изучило дело 178 пациентов.
Совет профессионального развития в 2016 году рассмотрел 123 вопроса. Наказание понесли 198 врачей. Из них 105 врачей получили письменное предупреждение, а действие государственного сертификата по разным срокам приостановили 93 врачам.
Государственное агентство регулирования медицинской деятельности при министерстве труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии является контролирующим органом качества медицинского сервиса.
Агентство изучает качество оказания медицинской помощи на основе заявлений и жалоб граждан страны, оно также ведет мониторинг условий и выполнения государственных медицинских программ в клиниках. Агентство выдает медицинским учреждениям лицензии, обеспечивает проведение сертификационных экзаменов среди врачей, а также выдает сертификаты.
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