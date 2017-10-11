Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

67 врачам в Грузии приостановлена лицензия на деятельность


11.10.2017   16:29
В Грузии 67 врачам приостановили профессиональную деятельность на разный срок. Об этом корр. «Новости-Грузия» на основе запрошенной информации сообщили в Агентстве государственного регулирования медицинской деятельности минздрава Грузии.

С января по 1 октября 2017 года Агентство государственного регулирования медицинской деятельности изучило 171 дело, касающееся качества медицинского обслуживания граждан Грузии. Совет профессионального развития рассмотрел 103 дела, а также вопрос отстранения от профессиональной деятельности 161 врача. Из них четверо не были наказаны, а 157 были временно отстранены от работы в медицине.

«90 врачей получили «письменное предупреждение», а действие государственного сертификата по разным срокам приостановили 67 врачам», — говорится в документе.

Что касается данных прошлого года, то в 2016 году Агентство государственного регулирования медицинской деятельности изучило дело 178 пациентов.

Совет профессионального развития в 2016 году рассмотрел 123 вопроса. Наказание понесли 198 врачей. Из них 105 врачей получили письменное предупреждение, а действие государственного сертификата по разным срокам приостановили 93 врачам.

Государственное агентство регулирования медицинской деятельности при министерстве труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии является контролирующим органом качества медицинского сервиса.

Агентство изучает качество оказания медицинской помощи на основе заявлений и жалоб граждан страны, оно также ведет мониторинг условий и выполнения государственных медицинских программ в клиниках. Агентство выдает медицинским учреждениям лицензии, обеспечивает проведение сертификационных экзаменов среди врачей, а также выдает сертификаты.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Строительство глубоководного порта Анаклия начнется в декабре
Почему растут расходы всеобщей программы здравоохранения?
В Грузию входит американское казино «Лас-Вегас»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Заявление МККК об идентификации останков без вести пропавших в Абхазии
Опубликован список 25 человек, чьи останки были идентифицированы МККК
В Женеве проходит очередной раунд международных переговоров по безопасности в Грузии
Идентифицированы и перевезены еще 25 тел расстрелянных абхазами грузин - Субари
Маршания: В Москве мы обсудили восстановление автомобильного и ж/д сообщения с Цхинвали и Сухуми
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Полад Бюль-бюль оглы отказался от борьбы за пост главы ЮНЕСКО
В Дагестане археологи нашли древние артефакты
Азербайджан инвестировал в Германию 120 млн долларов
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна