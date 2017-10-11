28 граждан России просят убежища в Грузии

11.10.2017 17:24 Информационно-аналитический департамент министерства внутренних дел Грузии публикует статистические данные соискателей убежища в Грузии. Статистика охватывает период до 31 августа 2017 года.



По информации МВД, к этому времени число соискателей убежища в Грузии составляет 353 человека. В частности, убежище в Грузии просят граждане следующих стран: Афганистан – 22, Алжир – 1, Австралия – 1, Азербайджан – 7, Бахрейн – 1, Бангладеш – 11, Беларусь – 2, Гана – 7, Египет – 49, Зимбабве – 2, Индия – 9, Иордания – 2, Ирак – 27, Иран – 50, Йемен – 4, Камерун – 2, Кения – 2, Конго – 7, Кот-д'Ивуар – 1, Ливан – 4, Молдова – 2, Марокко – 2, Нигерия – 22, Пакистан – 15, Россия – 28, Саудовская Аравия – 1, Сирия – 10, Сомали – 4, Сьерра-Леоне – 2, Таджикистан – 1, Турция – 31, Узбекистан – 1, Украина – 9, Шри-Ланка – 4, Эфиопия – 2, лица без гражданства – 3, лица с неопределенным гражданством – 5.



Число обладателей убежища в Грузии составляет 1489 человек. Статусом Prima facie владеют только граждане России и их количество составляет 240 человек. В статусе беженца убежище присвоено 202 гражданам следующих стран: Афганистан – 3, Азербайджан – 6, Египет – 7, Иордания – 1, Ирак – 104, Иран – 21, Казахстан – 1, Пакистан – 10, Россия – 24, Сирия – 5, Судан – 6, Сьерра-Леоне – 1, Таджикистан – 4, Турция – 1, Узбекистан – 7, Украина – 1. По гуманитарному статусу убежище получили 6 граждан Египта, 535 – Ирака, 1 – Йемена, 6 – Ливана, 1 – Нигерии, 85 – Сирии, 408 – Украины, 2 – Шри-Ланки и 3 лицам с неопределенным гражданством – всего 1047 иностранным гражданам.















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