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Умерла известная грузинская актриса Лика Кавжарадзе


11.10.2017   21:41
В Тбилиси скончалась известная грузинская актриса Лика Кавжарадзе.

Тело 58-летней актрисы было обнаружено сегодня на ее квартире в Тбилиси на улице Ираклия Абашидзе, — сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе МВД Грузии.

Сообщение в МВД поступило несколько минут назад. По предварительным данным, на теле нет следов насилия и смерть является естественной.

Уголовное дело возбуждено по статье «доведение до самоубийства», что карается ограничением свободы сроком до 3 лет или лишением свободы сроком от 2 до 4 лет.

Лика Кавжарадзе родилась 26 октября 1959 года в Тбилиси. В 1973 году окончила Тбилисскую государственную консерваторию имени Сараджишвили по классу фортепиано.

Актерскую карьеру начала в 1972 году, когда ее пригласили работать на киностудию «Картули пилми» («Грузинский фильм»).

С самого начала своей карьеры и по сей день Лика Кавжарадзе считается одной из самых красивых актрис грузинского кинематографа.

Мировое признание и славу Кажарадзе принес фильм «Натврис хе» («Древо желаний») выдающегося режиссера Тенгиза Абуладзе В его экранизации одноименной повести писателя Георгия Леонидзе Кавжарадзе исполнила роль Мариты. Ее героиня олицетворяет чистую красоту, которая становится жертвой патриархальных и косных устоев общества.

За свою актерскую карьеру Кавжарадзе успела сыграть в почти 20 фильмах, среди которых «Семья», «Бабочка», «Только раз», «Кавказский романс» и прочие.



Новости-Грузия





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