Следствие по делу о смерти актрисы Лики Кавжарадзе начато по статье «доведение до самоубийства»

12.10.2017 11:31 Следствие по делу о смерти актрисы Лики Кавжарадзе начато по статье 115 УК Грузии (доведение до самоубийства).



Как известно, актриса Лика Кавжарадзе вчера вечером найдена мертвой в собственном доме.



26 октября Лике Кавжарадзе исполнилось бы 58 лет. Она родилась в 1959 году. Боле всего Лика Кавжарадзе запомнилась народу по роли Мариты в фильме «Древо желаний».















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