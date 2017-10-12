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Следствие по делу о смерти актрисы Лики Кавжарадзе начато по статье «доведение до самоубийства»
12.10.2017 11:31
Следствие по делу о смерти актрисы Лики Кавжарадзе начато по статье 115 УК Грузии (доведение до самоубийства).
Как известно, актриса Лика Кавжарадзе вчера вечером найдена мертвой в собственном доме.
26 октября Лике Кавжарадзе исполнилось бы 58 лет. Она родилась в 1959 году. Боле всего Лика Кавжарадзе запомнилась народу по роли Мариты в фильме «Древо желаний».
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