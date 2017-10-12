Азербайджанская литература представлена грузинским читателям

12.10.2017 12:47 Один из основных проектов Центра Перевода при Кабинете Министров Азербайджана – книга «Антология современной азербайджанской литературы» презентована в Тбилиси на грузинском языке. В мероприятии, организованном в актовом зале Союза писателей Грузии, приняли участие бывший министр культуры Грузии Гурам Одишария, глава Департамента культуры Алеко Григолашвили, посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, известные писатели, поэты и литературные критики.



Церемонию вступительным словом открыл выдающийся грузинский поэт, председатель Союза писателей Грузии Багатер Арабули. Он отметил, что новое издание позволит широкой читательской аудитории Грузии и специалистам поближе познакомиться с современной азербайджанской литературой, впервые представленной в столь академическом формате. «Хочу особо подчеркнуть, что книга, на презентации которой мы присутствуем, является уникальным, беспрецедентным событием в культурной жизни Азербайджана и Грузии. Впервые грузинскому читателю на столь высоком уровне представлена полная литературная картина братского Азербайджана. Хочу сообщить Вам еще одну радостную весть – Центр Перевода при Кабинете Министров Азербайджана, издавший эту прекрасную книгу, уже подготовил к изданию и антологию грузинской литературы. Мы, будучи Союзом писателей Грузии, будем до конца идти рука об руку с Центром Перевода, продолжая начатую им благословенную миссию. Ни для кого не секрет, что дружбу и взаимопонимание между народами скрепляют не политические амбиции, а подобные издания, взывающие человечество к гуманизму и милосердию».



Затем выступил бывший министр культуры Грузии Гурам Одишария, написавший предисловие к изданию. «Для меня большая честь быть автором предисловия к этой книге. Литературные связи между Азербайджаном и Грузией имеют глубокие корни. Отрадно, что эта традиция продолжается ныне на столь высоком уровне. Сегодня успехи, достигнутые Азербайджаном во всех областях, проявляются и в расширении литературно-культурных связей с ближним и дальним зарубежьем. Именно поэтому Баку превратился в неофициальную столицу всего Кавказа», - отметил он.



Выступившие на презентации директор Центра Перевода Афаг Масуд, глава Департамента культуры Грузии Алеко Григолашвили, секретарь Союза писателей Грузии, выдающаяся грузинская поэтесса Маквала Гонашвили, известные писатели – Резо Мшвеладзе, Заур Мотховели, Алеко Григолашвили, директор пантеона писателей «Дидубе», поэт Бадри Кутателадзе, а также атташе по культуре посольства Азербайджана в Грузии Фахри Валехоглу поделились своими мыслями о новом издании и его значимости.



Затем председатель Союза писателей Грузии Багатер Арабули вручил Афаг Масуд почетный диплом «Посол культуры» за заслуги в расширении азербайджано-грузинских литературных связей и продуктивную творческую деятельность.

















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