Грузия поднялась на 28-ю строчку в рейтинге FIBA

12.10.2017 15:03 Сборная Грузии по баскетболу улучшила свою позицию в рейтинге FIBA и занимает 28-ю строчку. До этого сборная Грузия размещалась на 47-м месте.



Следует отметить, чт 28-е место в рейтинге FIBA представляет исторический максимум для баскетбольной команды страны.



Первую пятерку рейтинга составляют США, Испания, Сербия, Франция и Аргентина.















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