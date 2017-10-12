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Грузия поднялась на 28-ю строчку в рейтинге FIBA
12.10.2017 15:03
Сборная Грузии по баскетболу улучшила свою позицию в рейтинге FIBA и занимает 28-ю строчку. До этого сборная Грузия размещалась на 47-м месте.
Следует отметить, чт 28-е место в рейтинге FIBA представляет исторический максимум для баскетбольной команды страны.
Первую пятерку рейтинга составляют США, Испания, Сербия, Франция и Аргентина.
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