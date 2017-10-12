Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Улица, переданная Иванишвили - оппозиция планирует выяснить вопрос в суде


12.10.2017   17:11
Наряду с 1 900 квадратных метров территории в центре Тбилиси, Бидзине Иванишвили узаконили также часть улицы Гудиашвили. Оказалось, что на шумном заседании городского собрания бывшему премьеру вместе с муниципальной автостоянкой узаконили и часть улицы Гудиашвили.

Информация, что компания Бидзины Иванишвили стала владелицей улицы, подтвердилось по кадастровому коду, указанному в договоре, оформленном между мэрией и компанией "Тбилиси Сити".

Оппозиция заявляет, что большинство городского собрания, которое продало территорию, нарушило органический закон о самоуправлении. Тем временем в правительстве Тбилиси утверждают, что территория была продана частному инвестору согласно границам, которые муниципалитет зарегистрировал в собственность еще в 2007 году.

Согласно закону, для отчуждения части улицы городскому собранию Тбилиси было необходимо согласие 2/3 списка депутатов, то есть 34 голоса, однако вчера в пользу Иванишвили за передачу этой территории проголосовали 29 депутатов, что может стать основанием для аннулирования решения.

Оппозиция планирует разобраться в вопросе в суде.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Строительство глубоководного порта Анаклия начнется в декабре
Почему растут расходы всеобщей программы здравоохранения?
В Грузию входит американское казино «Лас-Вегас»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цихелашвили: Мы создаем еще один формат в контексте мирного урегулирования конфликта
Другая сторона вопроса, т.е. почему не сработает абхазская политика Торнике Шарашенидзе
На женевских дискуссиях стороны обменялись обвинениями
Заявление МККК об идентификации останков без вести пропавших в Абхазии
Опубликован список 25 человек, чьи останки были идентифицированы МККК
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Армения получит от России кредит в 100 миллионов долларов на покупку российского оружия
Отток населения из Грузии в 2017 году составляет около 50 тысяч
До конца года завершится сделка по TANAP
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна