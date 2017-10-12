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Улица, переданная Иванишвили - оппозиция планирует выяснить вопрос в суде
12.10.2017 17:11
Наряду с 1 900 квадратных метров территории в центре Тбилиси, Бидзине Иванишвили узаконили также часть улицы Гудиашвили. Оказалось, что на шумном заседании городского собрания бывшему премьеру вместе с муниципальной автостоянкой узаконили и часть улицы Гудиашвили.
Информация, что компания Бидзины Иванишвили стала владелицей улицы, подтвердилось по кадастровому коду, указанному в договоре, оформленном между мэрией и компанией "Тбилиси Сити".
Оппозиция заявляет, что большинство городского собрания, которое продало территорию, нарушило органический закон о самоуправлении. Тем временем в правительстве Тбилиси утверждают, что территория была продана частному инвестору согласно границам, которые муниципалитет зарегистрировал в собственность еще в 2007 году.
Согласно закону, для отчуждения части улицы городскому собранию Тбилиси было необходимо согласие 2/3 списка депутатов, то есть 34 голоса, однако вчера в пользу Иванишвили за передачу этой территории проголосовали 29 депутатов, что может стать основанием для аннулирования решения.
Оппозиция планирует разобраться в вопросе в суде.
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