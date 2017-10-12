США выходят из ЮНЕСКО

12.10.2017 18:34 США уведомили ЮНЕСКО о выходе из этой организации, объявил госдепартамент.



«Двенадцатого октября 2017 года госдепартамент уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении Соединенных Штатов выйти из организации и о намерении учредить постоянную наблюдательную миссию при ЮНЕСКО», — говорится в сообщении.



Вашингтон объяснил это решение задолженностью по членским взносам, необходимостью реформы организации и «антиизраильской предвзятостью». Решение вступит в силу 31 декабря, при этом США сохранят статус наблюдателя при организации.















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