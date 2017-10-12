Кумсишвили: употребление табака в Грузии сократилось на 25%

12.10.2017 18:53 Согласно официальной статистике, употребление табака в Грузии сократилось на 25 %, — заявил первый вице-премьер и министр финансов Дмитрий Кумсишвили.



Заявление об этом вице-премьер сделал на специальной сессии высокого уровня в США, посвященной налогам на табак. Сессия прошла в Вашингтоне в рамках ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка. На сессии главными докладчиками были президент Всемирного банка Джим Ким и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.



Как сообщает министерство финансов, в своем выступление Кумсишвили рассказал участникам сессии о планах правительства Грузии, направленных на сокращение употребления табака во всем сегменте общества, особенно среди подростков.



Кумсишвили отметил, что с 2013 года в Грузии установлена растущая ставка акциза на табачные изделия и за последние четыре года она увеличилась в пять раз. В результате, по официальной статистике, потребление табака в Грузии сократилось на 25 %, а бюджетный доход от налога на акциз увеличился на 150 %.



В своем выступление первый вице-премьер также заострил внимание на недавно принятом антитабачном законе, который дает возможность более комплексного решения проблемы.



Согласно принятому в мае 2017 года парламентом Грузии закону, после 1 мая 2018 года в стране будет введен повсеместный запрет на курение. После этого курить можно будет только на улице, дома и в казино. Также курение разрешат в тюрьмах и психиатрических клиниках. Также до 1 января 2020 года курить можно будет на открытых стадионах и в гостиничных номерах для курящих, после чего запретят курить и там.



Нельзя будет курить в барах, ресторанах, гостиницах, кафе и любом другом помещении. Исключение составят открытые веранды или террасы баров и ресторанов.



В Грузии активная борьба с курением началась с 2016 года. По данным комитета по вопросам здравоохранения парламента Грузии, в Грузии курит 33% населения.



На сегодняшний день курить в Грузии можно во многих общественных местах, кроме госучреждений, школ, детских садов, общественного транспорта (за исключением поездов и прогулочных катеров), театров, музеев, больниц и поликлиник. Кроме того, в Грузии запрещено продавать сигареты несовершеннолетним.



Также в Грузии пока разрешено курить практически во всех барах, ресторанах, кафе и клубах. Полностью запрещено курение только в некоторых сетевых ресторанах, барах и кафе, что делает их очень популярными среди семейных пар с детьми.



Новости-Грузия











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