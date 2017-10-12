В Тбилиси 16 октября новая станция метро откроется

12.10.2017 21:04 Новая станция Тбилисского метрополитена "Государственный университет" на Сабурталинской линии официально откроется 16 октября, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.



Проект строительства 23-й по счету станции метро в Тбилиси был законсервирован в течение 22 лет. Строительные работы возобновились в июле 2015 года. Проект осуществляется при финансировании Азиатского банка развития. Его стоимость — более 83 миллионов лари (около 33,9 миллиона долларов).



"В понедельник, в первой половине дня, состоится официальное открытие. Уже вечером, как нам обещают, новая станция метро сможет принять первых пассажиров", — сказал представитель пресс-службы министерства.



На официальном открытии станции будет присутствовать премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и другие представители власти.



Выходы со станции метро "Университетская" будут расположены на проспекте Важа-Пшавела и на улице Сандро Эули.



Метро в столице Грузии открылось 11 января 1966 года и стало четвертым по счету в бывшем СССР, после московского, ленинградского и киевского.



Последняя на данный момент станция появилась в 2000 году. На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 22 станции, которые расположены на двух линиях — Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий — 56,3 километра.















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