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В Тбилиси 16 октября новая станция метро откроется


12.10.2017   21:04
Новая станция Тбилисского метрополитена "Государственный университет" на Сабурталинской линии официально откроется 16 октября, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Проект строительства 23-й по счету станции метро в Тбилиси был законсервирован в течение 22 лет. Строительные работы возобновились в июле 2015 года. Проект осуществляется при финансировании Азиатского банка развития. Его стоимость — более 83 миллионов лари (около 33,9 миллиона долларов).

"В понедельник, в первой половине дня, состоится официальное открытие. Уже вечером, как нам обещают, новая станция метро сможет принять первых пассажиров", — сказал представитель пресс-службы министерства.

На официальном открытии станции будет присутствовать премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и другие представители власти.

Выходы со станции метро "Университетская" будут расположены на проспекте Важа-Пшавела и на улице Сандро Эули.

Метро в столице Грузии открылось 11 января 1966 года и стало четвертым по счету в бывшем СССР, после московского, ленинградского и киевского.

Последняя на данный момент станция появилась в 2000 году. На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 22 станции, которые расположены на двух линиях — Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий — 56,3 километра.






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